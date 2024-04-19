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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Yunan basınından flaş benzetme! Fenerbahçe - Olympiakos maçı manşetlerde - Fenerbahçe Haberleri

        Yunan basınından flaş benzetme! Fenerbahçe - Olympiakos maçı manşetlerde

        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2'nin rövanşında normal süresi ve uzatma bölümünü 1-0 üstün tamamladığı maçta penaltı atışlarında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti. Olympiakos'un Fenerbahçe'yi İstanbul'da elemesi Yunanistan'da gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 09:54 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:54
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        • 1

          Olympiakos, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanşında Fenerbahçe'yi seri penaltı atışları sonucunda eledi. Olympiakos'un İstanbul'daki zaferi Yunanistan'da manşetleri süsledi.

        • 2

          TA NEA: İNANILMAZ BİR GECE!

          Olympiakos tarihinin en büyük gecesi. Kırmızı-beyazlılar için olduğu kadar, Yunan futbolu için de inanılmaz bir gece. Çünkü bir Yunan ekibi Avrupa'da yarı finale yükseldi.

        • 3

          SDNA: TZOLAKIS'İN HARİKA GECESİ

          Olympiakos Fenerbahçe karşısında önemli bir başarı elde etti, Fenerbahçe'yi eleyerek ilk kez bu kupada yarı finale kaldı. Kaleci Tzolakis harika gecesini kurtardığı penaltılarla noktaladı.

        • 4

          BNSPORTS: BU SEFER LIVAKOVIC DEĞİL TZOLAKIS VARDI!

          Bu sefer Livakovic değil; Tzolakis vardı! Hırvat kaleci Dünya Kupası'nda Japonya'nın üç penaltısını kurtarmıştı. Şimdi onun takımı Fenerbahçe'ye karşı Tzolakis üç penaltı kurtardı.

        • 5

          SOFOKLEOUSIN: TZOLAKIS'İN KARİYER GECESİ

          Tzolakis, Olympiakos'u Konferans Ligi'nde ilk dörde taşıdı. Yunan kaleci böylece kırmızı-beyazlılarda kariyer gecesini yaşadı.

        • 6

          GAZZETTA: OLYMPIAKOS HAK ETTİĞİ YARI FİNALİ

          Olympiakos hak ettiği yarı finali, kalecisi Tzolakis'in seri penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla elde etti. Şimdi final için Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

        • 7

          READER: OLYMPIAKOS'UN DESTANSI ZAFERİ...

          Olympiakos'un destansı zaferi... Yunan ekibi Fenerbahçe'yi penaltılarda eleyerek yarı finale yükseldi, destansı ve eşsiz bir başarıya imza attı.

        • 8

          NAFTEMPORIKI: 'RUS RULETİ'

          Efsanevi Tzolakis, takımı Olympiakos'u Konferans Ligi'nde yarı finale taşıdı. Tzolakis üç penaltı kurtararak "Rus Ruleti"nde efsane bir performans sergiledi.

        • 9

          MAÇTA NELER OLDU?

          Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

        • 10

          Müsabakanın ikinci yarısında rakip alanda fazla görülen ve topun hakimiyetini elinde bulunduran Fenerbahçe, pozisyon bulmakta ise zorlandı. Sarı-lacivertliler, son bölümde yaptığı değişikliklerle rakibini ceza alanına hapsetse de golü bulamadı ve maç uzatmalara gitti.

        • 11

          Uzatma bölümünde iki takımda da yorgunluk belirtileri görülürken, konuk ekibin bir topu 103. dakikada direkten oyun alanına döndü ve uzatmaların ilk 15 dakikalık devresinde de eşitlik bozulmadı.

        • 12

          Uzatmanın ikinci yarısında son dakikalarda Olympiakos, Ntoi'nin ikinci sarı karttan kırmızı görmesiyle 10 kişi kalsa da kalan bölümde Fenerbahçe gol bulamadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

        • 13

          Seri penaltı atışlarında Fenerbahçe'den Batshuayi ve Djiku gol kaydederken Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci kaçıran isimler oldu. Olympiakos'tan ise El Kaabi, Horta, Masouras penaltı atışlarını gole çevirdi. El-Arabi ve Rodinei penaltıdan faydalanamadı.

        • 14

          PENALTILARDA NELER OLDU?

          Olympiakos'tan ise El Kaabi, Horta, Masouras penaltı atışlarını gole çevirdi. El-Arabi ve Rodinei penaltıdan faydalanamadı.

        • 15

          İlk penaltı vuruşunda topun başına geçen Tadic, topu sağ direk dibine gönderirken Olympiakos kalecisi Tzolakis gole izin vermedi.

        • 16

          Sarı-lacivertliler adına üçüncü penaltı için topun başına gelen Cengiz Ünder de vuruşunu yine sağ köşeye yaptı; Tzolakis bir kez daha vuruşu kurtarmayı başardı.

        • 17

          Penaltılarda durum 3-2 iken beşinci penaltı vuruşu için topun başına gelen Bonucci de penaltısı için vuruş tercihini sağ köşeden yana kullandı.

        • 18

          Bir kez daha aynı köşeye uzanan Tzolakis gole izin vermeyerek Olympiakos'a yarı final kapılarını açan isim oldu.

        • 19

          18 PENALTIDA GOL YEMİŞTİ, ÜÇ PENALTI KURTARDI!

          Bu maça dek kariyerinde 18 penaltı golü yiyen, 2 penaltıyı ise kurtarmayı başaran Olympiacos kalecisi Konstantinos Tzolakis, bugün 3 penaltı kurtardı.

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