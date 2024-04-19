Yunan basınından flaş benzetme! Fenerbahçe - Olympiakos maçı manşetlerde
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2'nin rövanşında normal süresi ve uzatma bölümünü 1-0 üstün tamamladığı maçta penaltı atışlarında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti. Olympiakos'un Fenerbahçe'yi İstanbul'da elemesi Yunanistan'da gündem oldu
- 1
Olympiakos, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanşında Fenerbahçe'yi seri penaltı atışları sonucunda eledi. Olympiakos'un İstanbul'daki zaferi Yunanistan'da manşetleri süsledi.
- 2
TA NEA: İNANILMAZ BİR GECE!
Olympiakos tarihinin en büyük gecesi. Kırmızı-beyazlılar için olduğu kadar, Yunan futbolu için de inanılmaz bir gece. Çünkü bir Yunan ekibi Avrupa'da yarı finale yükseldi.
- 3
SDNA: TZOLAKIS'İN HARİKA GECESİ
Olympiakos Fenerbahçe karşısında önemli bir başarı elde etti, Fenerbahçe'yi eleyerek ilk kez bu kupada yarı finale kaldı. Kaleci Tzolakis harika gecesini kurtardığı penaltılarla noktaladı.
-
- 4
BNSPORTS: BU SEFER LIVAKOVIC DEĞİL TZOLAKIS VARDI!
Bu sefer Livakovic değil; Tzolakis vardı! Hırvat kaleci Dünya Kupası'nda Japonya'nın üç penaltısını kurtarmıştı. Şimdi onun takımı Fenerbahçe'ye karşı Tzolakis üç penaltı kurtardı.
- 5
SOFOKLEOUSIN: TZOLAKIS'İN KARİYER GECESİ
Tzolakis, Olympiakos'u Konferans Ligi'nde ilk dörde taşıdı. Yunan kaleci böylece kırmızı-beyazlılarda kariyer gecesini yaşadı.
- 6
GAZZETTA: OLYMPIAKOS HAK ETTİĞİ YARI FİNALİ
Olympiakos hak ettiği yarı finali, kalecisi Tzolakis'in seri penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla elde etti. Şimdi final için Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
-
- 7
READER: OLYMPIAKOS'UN DESTANSI ZAFERİ...
Olympiakos'un destansı zaferi... Yunan ekibi Fenerbahçe'yi penaltılarda eleyerek yarı finale yükseldi, destansı ve eşsiz bir başarıya imza attı.
- 8
NAFTEMPORIKI: 'RUS RULETİ'
Efsanevi Tzolakis, takımı Olympiakos'u Konferans Ligi'nde yarı finale taşıdı. Tzolakis üç penaltı kurtararak "Rus Ruleti"nde efsane bir performans sergiledi.
- 9
MAÇTA NELER OLDU?
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
-
- 10
Müsabakanın ikinci yarısında rakip alanda fazla görülen ve topun hakimiyetini elinde bulunduran Fenerbahçe, pozisyon bulmakta ise zorlandı. Sarı-lacivertliler, son bölümde yaptığı değişikliklerle rakibini ceza alanına hapsetse de golü bulamadı ve maç uzatmalara gitti.
- 11
Uzatma bölümünde iki takımda da yorgunluk belirtileri görülürken, konuk ekibin bir topu 103. dakikada direkten oyun alanına döndü ve uzatmaların ilk 15 dakikalık devresinde de eşitlik bozulmadı.
- 12
Uzatmanın ikinci yarısında son dakikalarda Olympiakos, Ntoi'nin ikinci sarı karttan kırmızı görmesiyle 10 kişi kalsa da kalan bölümde Fenerbahçe gol bulamadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.
-
- 13
Seri penaltı atışlarında Fenerbahçe'den Batshuayi ve Djiku gol kaydederken Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci kaçıran isimler oldu. Olympiakos'tan ise El Kaabi, Horta, Masouras penaltı atışlarını gole çevirdi. El-Arabi ve Rodinei penaltıdan faydalanamadı.
- 14
PENALTILARDA NELER OLDU?
Olympiakos'tan ise El Kaabi, Horta, Masouras penaltı atışlarını gole çevirdi. El-Arabi ve Rodinei penaltıdan faydalanamadı.
- 15
İlk penaltı vuruşunda topun başına geçen Tadic, topu sağ direk dibine gönderirken Olympiakos kalecisi Tzolakis gole izin vermedi.
-
- 16
Sarı-lacivertliler adına üçüncü penaltı için topun başına gelen Cengiz Ünder de vuruşunu yine sağ köşeye yaptı; Tzolakis bir kez daha vuruşu kurtarmayı başardı.
- 17
Penaltılarda durum 3-2 iken beşinci penaltı vuruşu için topun başına gelen Bonucci de penaltısı için vuruş tercihini sağ köşeden yana kullandı.
- 18
Bir kez daha aynı köşeye uzanan Tzolakis gole izin vermeyerek Olympiakos'a yarı final kapılarını açan isim oldu.
-
- 19
18 PENALTIDA GOL YEMİŞTİ, ÜÇ PENALTI KURTARDI!
Bu maça dek kariyerinde 18 penaltı golü yiyen, 2 penaltıyı ise kurtarmayı başaran Olympiacos kalecisi Konstantinos Tzolakis, bugün 3 penaltı kurtardı.