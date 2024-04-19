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        Haberler Gündem 3. Sayfa VAHŞET! Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü - Konya haberleri

        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!

        Konya'da, torunu Talha Ç. tarafından kafası duvara vurularak ağır yaralanan 84 yaşındaki anneanne Sahure Dudu Bahçeci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan torunun ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 10:57 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:48
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        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
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        Konya'da olay, dün saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ülke Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi.

        TORUNU YURT DIŞINDAN GELDİ

        İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, apartmanın 1. katında oturan 84 yaşındaki Sahure Dudu Bahçeci'nin yanına 1 ay önce yurt dışında yaşayan torunu Talha Ç. geldi.

        TEYZESİ VE ANNEANNESİNE SALDIRDI

        Anneannesinin yanında kalan Talha Ç. ile anneannesi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Talha Ç., önce evde bulunan teyzesinin dişini kırdı, daha sonra anneannesine yanında bulunan bıçak ile saldırdı ve yaşlı kadının kafasını duvara vurarak yaraladı.

        POLİS GÖZALTINA ALDI

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, ulaştığı adreste şüpheli Talha Ç.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

        ANNE İLE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

        Olayda torunu tarafından başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sahure Dudu Bahçeci ile kızı Hasibe E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Burada tedavi altına alınan Sahure Dudu Bahçeci, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Polis ekiplerince gözaltına alınan Talha Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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        #Konya
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