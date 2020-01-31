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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı her geçen gün artıyor. Son bilgilere göre ölü sayısı 170'e yükselirken virüsün tespit edildiği vaka sayısı ise 8 bine kişiye ulaştı. Farklı ülkeler Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmeye başlayacaklarını duyururken, 5 yıldır Çin’in Kumming şehrinde yaşayan Türk oyuncu Selçuk Ersoy, Çin'deki son durum hakkında bilgi verdi.
DIŞARIYA MASKESİZ ÇIKMAK YASAK
Çin’de hastalıkla ilgili olağanüstü bir güvenlik önlemi alındığını belirten Ersoy, "Şu anda maskesiz dışarıya çıkmak yasak. Korona'ya kısaca RNA virüsü deniliyor. Diğer virüslerden farklı olarak çok çabuk şekilde mutasyon geçiriyor. Yani şu an bir ilaç bulunsa bile daha sonra bu ilaç bir işe yaramıyor. Öncelikle bir kuluçka süresi var bu yaklaşık 7 ile 24 gün arasında sürüyor. Birinden hastalık kaptığınızda 7 ile 14 gün arasında belirtiler başlıyor. Hastalık sayısı şu anda 8 bin civarında ölü sayısı ise 170’e ulaştı. Bu hastalıktan kurtulan kişi sayısı ise şu anda 130. Hastalık sayısı 4 gün önce 2 bin iken 4 gün sonra tam 4 katına çıktı" dedi.
GÜN GEÇTİKÇE ÇOĞALIYOR
Hastalığın hızla yayılmasını yeni yıl nedeniyle yapılan seyahatlere bağlayan Ersoy, "Yaklaşık 1 milyar insan seyahat etti. Bu seyahatte insanlar hastalığı birbirine bulaştırdı. Gün geçtikçe de hastalık çoğalıyor. Şu anda sokaklar bomboş. Çin’de birçok şehirde şu anda toplu taşıma durdu. Wuhan yaklaşık 13 milyon nüfuslu bir şehir. Bunun yaklaşık 8 milyonu şu anda Wuhan’da değil. Birçok Wuhanlı kendi bölgelerine dönemiyor. Havaalanları, otobanlar, tren istasyonları kapalı. Bu insanlar şehirlerine dönemiyor. Aynı zamanda otellerde de kalamıyorlar. Benim olduğum şehirde insanlar Wuhan plakalarını gördükleri zaman polisi aramaya başladılar" diye konuştu.
"TÜRKLER DE ÜLKEYİ TERK ETTİ"
Ersoy, Çin’de bulunan birçok Türk vatandaşının ülkeyi terk ettiğinin kaydederek, "Wuhan’daki Türklerin durumu nedir? diye soracak olursanız onların da yarın Türkiye’ye gönderilecekleri söyleniyor. Bu arada Çin’deki uçuşlar durmadı sadece Wuhan Havaalanı kapalı" dedi.
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