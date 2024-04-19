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        Haberler Dünya Diplomasi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, Irak Ziyareti, Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyareti ve Yunanistan ile ilişkiler hakkında konuştu. Erdoğan, İsrail'in İran'a saldırısı hakkında, "Farklı şeyler söyleniyor. Sahiplenme yok. Konuyla ilgili akla ziyan olmayan bir açıklama da yok" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 14:14 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:21
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklama yaptı.

        IRAK ZİYARETİ: Irak ziyaretimiz ertelenen bir ziyaretti. Irak olan ziyaretimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Günü birlik bir ziyaret. Önce Bağdat. Bağdat'taki Cumhurbaşkanıyla ve Başbakanla yapacağımız görüşmelerden sonra Erbil ziyareti yapacağız. Orada da Kuzey Irak sorunlarını, merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşeceğiz. Irak-Türkiye ilişkilerini genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak.

        ALMANYA CUMHURBAŞKANI ZİYARETİ: Türkiye-Almanya arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Askeri, siyasi, ekonomik pek çok konuları ele alacağız. Almanya- Türkiye ilişkilerini daha ileri nasıl taşıyabiliriz bunları görüşeceğiz.

        İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI: Farklı şeyler söyleniyor. Sahiplenme yok. Konuyla ilgili akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. İran'ın açıklamaları da doğru diyor diyemiyorsunuz, İsrail'e hiç diyemiyorsunuz. ABD'nin yaptığı açıklamalar da var. Çok daha önemlisi BMGK'da ABD'nin son yapılan açıklamalarda İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz. Herkes Filistin'in yanında yer alırken, ABD İsrail'in yanında yer alarak duruşunu ortaya koyuyor.

        YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER: Miçotakis'in ziyareti iade-i ziyarettir. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir merhaledir. Biz Türkiye-Yunanistan ilişkilerini daha ileri nasıl taşıyabiliriz görüşme imkanımız olacak.

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