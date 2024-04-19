Galatasaray'da imza şov!

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Galatasaray Kulübü, yeni sözleşme için anlaşmaya varılan Lucas Torreira, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı için RAMS Park Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.

İmza töreninde futbolcuların yanı sıra Başkan Dursun Özbek ile G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da yer aldı.

Başkan Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Muslera, sadece sahada gösterdiği performansla değil, efendiliğiyle de tüm spor severlerin gönlünde taht kurmuş birisidir. Muslera 13 senedir sarı-kırmızılı forma için ter akıtmış, bir gün bile mücadeleden kaçmamış, takımımızın en önemli liderlerinden biridir. Bir yabancı değil, bizden biri. Kendisiyle sözleşme konusunda çok kısa konuştuk. İkiletmedi "Sen ne diyorsan, öyledir" dedi. İlerleyen süreçte camiamızın içinde devam etmesini planlıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum."

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"Abdülkerim Bardakcı... Kimileri sana buruk kıvırdı, biz senden hiç şüphe etmedik. Sende performansıyla birçok kişiyi düşüncelerine pişman ettin. Önünde uzun başarılı yıllar var. Sana da büyük bir teşekkürlerimi gönderiyorum."

"Lucas Torreira takımımızın enerji küpü, orta sahamızın dinamosu. Lucas Torreira'nın başarımızda çok büyük katkısı var. Terinin son damlasına kadar mücadele ettiğine eminiz. Sana güveniyoruz, hep böyle devam etmeni istiyoruz. Seni çok seviyoruz."

"Kaan Ayhan kardeşim, her zaman göreve hazırdır. İhtiyaç olduğunda her pozisyonda oynayıp, aklını ve kalbini kullanan çok değerli bir sporcumuz. Kısa sürede yıllardır bu takımın formasını giyiyormuşçasına bir performans sergiledi. Kendisine teşekkür ediyorum."

"Barış Alper Yılmaz, Türk futbolunun son dönemdeki yükselen yıldızı. Artık sokaklarda top oynayan çocuklar gol attıktan sonra artık Barış Alper diye sevinmeye başladı. Bu azminden en ufak bir parça bile kaybetmemeni diliyorum."

ERDEN TİMUR: 'MİSYONUM SİZİ HAYALLERİNİZE KAVUŞTURMAK' DEDİM "Gerçekten iki yıldır herkesle birlikteyiz, çok uzun yıllar gibi geldi. Hepsiyle farklı farklı dostluk yaşıyoruz. Ben de onlarla birlikte çok şey öğreniyorum. Dışarıdan mücadele gibi gözükse bile, duygusal tarafı çok başka. Geçtiğimiz sene yaz kampında toplantı yaptık ve amacımın ne olduğunu anlatmak istedim. Allah kimsenin gönlüne boş yere tutku koymaz. O gün orada 'Misyonum sizi hayallerinize kavuşturmak. Hepimizin misyonu, birbirimizi hayallere kavuşturmak.' dedim. Geçen sene hayallerimize kavuştuk, inşallah bu sene de kavuşacağız. Aslan gibi çok güzel yürekli insanlar görüyorsunuz. İnşallah futbolcularımızın kariyeri başarılarla dolu olur. Ailelerine de teşekkür ederim."

FUTBOLCULAR NE DEDİ? Kaan Ayhan: Hocamıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Bir başarıya imza attık ki böyle bir karar yönetim tarafından alındı. Çok mutluyum, 1.5 sene önce geldim. Buraya gelmeyi değil, burada kalmayı çok daha zor olarak görüyorum. İnşallah daha büyük başarılara imza atarız. Lucas Torreira: Herkese çok teşekkür ederim. Muslera'ya ayrıca teşekkür ederim, çünkü onun sayesinde geldim. Abdülkerim Bardakcı: Bu ailenin parçası olmaktan dolayı her zaman büyük bir gurur ve onur duydum. Bu kulübe uzun yıllar iyi performans verip efsaneler arasında yer almak istiyorum demiştim. Bunun için tekrar bir adım attık. Barış Alper Yılmaz: Çok özel duygular yaşıyorum, ilk günkü gibi... Çok mutluyum. Bana bu şansı veren başkanımıza, hocamıza ve Erden ağabeye teşekkür ederim. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Fernando Muslera: 13 yıl.. Dile kolay, bir ömür. Üçüncü kez kontratımı yeniliyorum. Burada güzel yıllar geçirdim. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Hocamıza, Erden Bey'e, Başkanımıza durmadan çalıştıkları ve yanımızda oldukları için teşekkürler. 16 şampiyonluk gördüm ama Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü. Bu yolda devam etmeliyiz. Oyuncu olarak buradayım, ilerde de bu takım bir parçası olmaya sonsuza kadar devam edeceğim.