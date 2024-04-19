Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
Avrupa'daki son temsilcimiz olan Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a penaltılarla boyun eğdi ve Avrupa defterini kapadı. Sarı-lacivertlilerin de elenmesiyle birlikte UEFA organizasyonlarında temsilcimiz kalmadı ve UEFA ülke puanına hangi takımımızın ne kadar katkı sağladığı da netleşti. İşte UEFA ülke puanına yapılan katkılar
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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2'nin rövanşında normal süresi ve uzatma bölümünü 1-0 üstün tamamladığı maçta penaltı atışlarında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.
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Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı. Yılı UEFA Ülke Sıralaması'nda 9. bitiren Türkiye'de ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı da ortaya çıktı. İşte puanlar
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ADANA DEMİRSPOR: 3,5 PUAN
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- 4
BEŞİKTAŞ: 9 PUAN
- 5
GALATASARAY: 15,5 PUAN
- 6
FENERBAHÇE: 18 PUAN
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- 7
SON BEŞ SEZONDA DURUM NE?
ALANYASPOR: 0,5 PUAN
- 8
MALATYASPOR: 2,5 PUAN
- 9
KONYASPOR: 2,5 PUAN
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- 10
ADANA DEMİRSPOR: 3,5 PUAN
- 11
TRABZONSPOR: 13 PUAN
- 12
BEŞİKTAŞ: 16,5 PUAN
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- 13
SİVASSPOR: 17,5 PUAN
- 14
BAŞAKŞEHİR: 34 PUAN
- 15
GALATASARAY: 43 PUAN
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- 16
FENERBAHÇE: 46 PUAN