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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Ülke puanına hangi takım ne kadar katkı sağladı? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... - Futbol Haberleri

        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?

        Avrupa'daki son temsilcimiz olan Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a penaltılarla boyun eğdi ve Avrupa defterini kapadı. Sarı-lacivertlilerin de elenmesiyle birlikte UEFA organizasyonlarında temsilcimiz kalmadı ve UEFA ülke puanına hangi takımımızın ne kadar katkı sağladığı da netleşti. İşte UEFA ülke puanına yapılan katkılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 10:51 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:51
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        • 1

          UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2'nin rövanşında normal süresi ve uzatma bölümünü 1-0 üstün tamamladığı maçta penaltı atışlarında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.

        • 2

          Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı. Yılı UEFA Ülke Sıralaması'nda 9. bitiren Türkiye'de ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı da ortaya çıktı. İşte puanlar

        • 3

          ADANA DEMİRSPOR: 3,5 PUAN

        • 4

          BEŞİKTAŞ: 9 PUAN

        • 5

          GALATASARAY: 15,5 PUAN

        • 6

          FENERBAHÇE: 18 PUAN

        • 7

          SON BEŞ SEZONDA DURUM NE?

          ALANYASPOR: 0,5 PUAN

        • 8

          MALATYASPOR: 2,5 PUAN

        • 9

          KONYASPOR: 2,5 PUAN

        • 10

          ADANA DEMİRSPOR: 3,5 PUAN

        • 11

          TRABZONSPOR: 13 PUAN

        • 12

          BEŞİKTAŞ: 16,5 PUAN

        • 13

          SİVASSPOR: 17,5 PUAN

        • 14

          BAŞAKŞEHİR: 34 PUAN

        • 15

          GALATASARAY: 43 PUAN

        • 16

          FENERBAHÇE: 46 PUAN

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