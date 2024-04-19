15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!

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Bursa'da polis ekiplerince, aranan firari hükümlü ve şüphelilere yönelik "şafak operasyonunda" 113 kişi yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

ARANANLAR İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMASI AA'da yer alan habere göre Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten öldürme, kasten yaralama, dolandırıcılık ve siber suç gibi olaylardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

130 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN Kent merkezindeki denetimlerin ardından sabaha karşı 130 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat ve diğer birimlerden 540 personelin katıldığı operasyonda, firari hükümlü ve şüphelilerin bulunduğu evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi.

CİNAYETTEN 15 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VARDI Ekipler, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.K.'nin evinde de arama gerçekleştirildi.

YAN DAİREYE DELİK AÇMIŞ İ.K.'nin polise yakalanmamak için evinin duvarından yan daireye delik açtığı, bu geçidi dolaplarla gizlediği belirlendi.

TOPLAM 60 ŞÜPHELİ YAKALANDI Operasyonda ve denetimlerde, İ.K.'nin aralarında olduğu 53 firari hükümlü ile ifade veya para cezasına yönelik aranan 60 şüpheli yakalandı.

CEZAEVLERİNE TESLİM EDİLDİLER Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin cezaevine teslim edildiği, zanlıların işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.