Kim Yo-jong’dan ‘‘hain’’çıkışı

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-jong’un bu sözleri, Güney Kore ve Kuzey Kore arasında bir yıldan uzun bir süredir devre dışı olan sınır ötesi iletişimin tekrar sağlanmasından sonra geldi.

Kim Jong-un’un kardeşi Kim Yo-jong, Kuzey Kore’nin uzun süredir işgal provaları olarak gördüğü, Güney Kore ve ABD'nin askerî tatbikatlar düzenlemesini "hainlik" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da tatbikatlara yönelik açıklamasında, Seul ve Washington'ın "kesinlikle daha büyük güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kalacağı" ve Kuzey'in savunma ve önleyici saldırı yeteneklerini güçlendireceği'' vurgulandı.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore ile nükleer görüşmeleri kolaylaştırmak için yıllık ortak askerî tatbikatlarını önemli ölçüde azaltmışlardı.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD ile Güney Kore arasında düzenlenecek askerî tatbikatların, iki Kore arasındaki ilişkiyi bozacağı uyarısını yapmıştı.

Guardian