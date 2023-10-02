Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı

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Adana'da bir düğün sırasında para takılı gelinin gelinliğini çekiştiren bir çocuk, damat tarafından yakasından tutularak yere fırlatıldı.

DHA'nın haberine göre güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkiye neden oldu.

Olay, dün Seyhan ilçesinde bir düğün salonunda meydana geldi. Gelin, damat ve yakınları oyun oynadığı sırada düğüne katılanlardan bazıları üzerlerine para attı. Düğüne katılan birkaç çocuk da paraları toplamaya çalıştı.

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Çocuklar daha sonra ağlayarak salondan uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkilere neden oldu.