Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Yarından itibaren hava düzeliyor! Bu hafta hava nasıl olacak, sağanak olacak mı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa

        Poyraz ve güneş bir arada olacak!

        Şiddetli sağanak yağışların etkili olduğu son günlerde Marmara ve Akdeniz'deki hava olaylarının sora ereceği kaydedildi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yarından itibaren batı bölgelerde poyrazın hakim olduğu güneşli günlerin görüleceğini söyledi. Öztel, Karadeniz'de ise sel tehlikesinin yüksek olduğuna dikkat çekti

        Hüseyin Öztel
        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 02.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Poyraz ve güneş bir arada olacak!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Marmara’da ve Akdeniz’de oluşan kuvvetli hava olayları sona eriyor. İstanbul’da ise rüzgarları kalan bu yağmurlu 4 günde kuzey ilçelerin su havzaları tazelenmiş oldu.

        İsabetli bir tahmin olmayabilir, barajlara yansıyan sonuçlar düşen yağmur miktarları kadar olmayabiliyor. Yağmurun önemli kısmı yüzey akışı ve insanın yönlendirmesiyle atık suya karıştığı için geniş toprakları olan su havzaları çok daha iyi besleniyor. Şehir içinde kalmış barajlar ise üzerine ne yağarsa kârdır mantığıyla biraz iyileşiyor.

        REKLAM

        YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

        Istrancalar, Papuçdere, Terkos, Alibey, Darlık ve Ömerli gibi barajlarda su seviyelerimiz yükselir. Ortalama yüzde 22 doluluk oranı tahmini yüzde 25’lere çıkar. Ayrıca şu 4 günde kullandığımız 12 milyon metreküpü de karşılamış oluruz. Bunun gibi yağmurlu periyotlardan ara sıra alamazsak yine kuraklığımız ön plana çıkar görünüyor.

        Kuzey ve kuzeybatı Marmara’nın ardından son 24 saatte Körfez-Bursa ve çevresine biriken yağmur miktarları da şimdiden aylık ortalamaları yakaladı. Marmara'nın güneyi de beslenmiş oldu.

        Hava sıcaklıkları İstanbul, Bursa ve Edirne çevresinde 24-26°C arasında değişirken düzenli esen rüzgarımız da geri dönüyor. Rüzgar bugün yıldızdan (Tam kuzey) esiyor ve serinliği hissediyoruz, yarından itibaren poyrazın hakim olduğu güneşli günlere tüm batı bölgelerde geçiş yapıyoruz.

        REKLAM

        KARADENİZ İÇİN UYARI

        Orta ve Doğu Karadeniz’de ise uzun süreli ve kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Bu gece Artvin-Rize çevresinde ve yer yer Trabzon’da su baskınları yaşanabilir. Rize çevresinde sel olma ihtimali de yüksek. Bölgedekilerin çarşamba öğlene kadar riskli yağışlara karşı tedbirli olmasında yarar var.

        Deprem bölgesinde Hatay yine çok zor günler geçiriyor. Fırtına ve sağanak nedeniyle su basan yerleşim alanlarında yağmur bugün ve yarın aralıklarla sürecek görünüyor. Çarşambadan itibaren Doğu Akdeniz’de de hava açıyor.

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #hava durumu
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Kuşlar evini başına yıktı
        Kuşlar evini başına yıktı
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Kaya parçaları kamyonete isabet etti!
        Kaya parçaları kamyonete isabet etti!
        Onur Şener anıldı
        Onur Şener anıldı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        Habertürk Anasayfa