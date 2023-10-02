Marmara’da ve Akdeniz’de oluşan kuvvetli hava olayları sona eriyor. İstanbul’da ise rüzgarları kalan bu yağmurlu 4 günde kuzey ilçelerin su havzaları tazelenmiş oldu.

İsabetli bir tahmin olmayabilir, barajlara yansıyan sonuçlar düşen yağmur miktarları kadar olmayabiliyor. Yağmurun önemli kısmı yüzey akışı ve insanın yönlendirmesiyle atık suya karıştığı için geniş toprakları olan su havzaları çok daha iyi besleniyor. Şehir içinde kalmış barajlar ise üzerine ne yağarsa kârdır mantığıyla biraz iyileşiyor.

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YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Istrancalar, Papuçdere, Terkos, Alibey, Darlık ve Ömerli gibi barajlarda su seviyelerimiz yükselir. Ortalama yüzde 22 doluluk oranı tahmini yüzde 25’lere çıkar. Ayrıca şu 4 günde kullandığımız 12 milyon metreküpü de karşılamış oluruz. Bunun gibi yağmurlu periyotlardan ara sıra alamazsak yine kuraklığımız ön plana çıkar görünüyor.

Kuzey ve kuzeybatı Marmara’nın ardından son 24 saatte Körfez-Bursa ve çevresine biriken yağmur miktarları da şimdiden aylık ortalamaları yakaladı. Marmara'nın güneyi de beslenmiş oldu.

Hava sıcaklıkları İstanbul, Bursa ve Edirne çevresinde 24-26°C arasında değişirken düzenli esen rüzgarımız da geri dönüyor. Rüzgar bugün yıldızdan (Tam kuzey) esiyor ve serinliği hissediyoruz, yarından itibaren poyrazın hakim olduğu güneşli günlere tüm batı bölgelerde geçiş yapıyoruz.