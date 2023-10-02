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        Haberler Gündem Kocaeli'de D-100 kara yolunda 7 araç birbirine girdi - En Son Haberler

        Kocaeli'de D-100 kara yolunda 7 araç birbirine girdi

        Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'teki D-100 karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 7 araç birbirine girerken 1 kişi yaralandı. Bir süre kapanan yol 1 saat sonra ulaşıma yeniden açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 18:43 Güncelleme: 02.10.2023 - 18:50
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        7 araç birbirine girdi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. İstanbul yönü trafiğe kapatırken, 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 1 saatlik çalışma sonrası kapanan yol, tekrar ulaşıma açıldı.

        1 KİŞİ YARALANDI

        Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesi Zabıtan Mahallesi D-100 kara yolu SEKA Tünel mevkisinde meydana geldi. 3 kamyonet, 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın birbirine girdiği kazada, 1 kişi yaralandı.

        6 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

        İstanbul yönü trafiğe kapanırken, araçta sıkışan kamyonet sürücüsü İ.A.'yı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Ekiplerce kurtarılan İ.A, ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle 6 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, 1 saatlik çalışmanın ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #kocaeli
        #zincirleme kaza
        #haberler
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