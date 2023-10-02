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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz - Gündem Haberleri

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama: Onlara dünyayı dar ediyoruz

        Ankara saldırısında yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Bunlar terörün son çırpışları. Her noktada, yurt içinde, yurt dışında Dışişleri, İçişleri, Mit, sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla onlara dünyayı dar ediyoruz, dar etmeye devam edeceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bunlarla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 20:27 Güncelleme: 02.10.2023 - 20:30
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        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara patlamasında yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şu değerlendirmeyi yaptı:X

        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu Haberi Görüntüle

        Yaralı polisimizin ailesi görüştük. Annesi, babası, eşi, kayınvalidesi ailenin hepsi orada. Onlar çok mutlular, dünkü gibi değiller. Sevinçlerini paylaştık. Erkan kardeşimizin yanına geçtik. Bütün akrabaları orada. Herkes moral veriyor. Bugün küçük bir operasyon geçirdi. Onun da morali çok iyi. Kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. İçişleri ailemizin her biri ülkemizdeki vatandaşlar onlarla gurur duyuyor. Onlarla beraber o gün o hain, alçak teröristlerin saldırı girişiminde bulunduğu noktada bu girişimi akamete uğratan bütün arkadaşları yürekten tebrik ediyoruz. Onların bu başarılı girişimiyle her zaman iftihar edeceğiz.

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        "HAİN TERÖR BAŞARILI OLAMAYACAK"

        Başhekimimiz, hekimlerimiz, hocalarımız, sağlık çalışanlarımızın her birine teşekkür ediyorum. Çok ilgileniyorlar. Bugün sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz ve milletvekillerimizle birlikte Kayseri Develi'deydik. Şehit Mikail kardeşimin cenazesindeydik. Derecesi âli olsun diyoruz. Eşi, ailesi, 6 aylık yavrusunu görünce çok duygulandık. Rabbim annesini, babasını, eşini, yetim yavrusunu cennetle cem eylesin diyoruz. Alçak hain terör hiçbir zaman başarılı olamayacak. Son çırpışları. Her noktada, yurt içinde, yurt dışında Dışişleri, İçişleri, Mit, sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla onlara dünyayı dar ediyoruz, dar etmeye devam edeceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bunlarla mücadele edeceğiz. Ankaramıza tekrar geçmiş olsun diyorum.

        "NETLEŞEN HER BİLGİYİ PAYLAŞACAĞIZ"

        Süreç içerisinde arkadaşlarımız bugün DNA testi sonunda netleşen hain teröristin kimliğini paylaştık. Netleşen her bilgiyi anında sizlerle paylaşacağız, bundan emin olun. Netleşen her bilgiyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Basınımızın bu noktadaki duyarlılığından memnunuz, hepinize teşekkür ediyoruz. İçişleri ailemize bizzat gelen, telefon açan, geçmiş olsun dileklerinde bulunan, kahramanlarımızı tebrik eden arkadaşlarımıza, devlet ricaline, aziz milletimize yürekten teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin duaları bizimle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle güvenlik güçlerimiz sıkıntı çekmeyecekler. Teşekkür ediyorum.

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        #Ali Yerlikaya
        #haberler
        #Ankara patlaması
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