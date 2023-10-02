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        Haberler Dünya Diplomasi Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa çağrısı

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 19:18 Güncelleme: 02.10.2023 - 20:25
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        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        Son dönemde Mescid-i Aksa’nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyuyoruz. Kudüs’te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekânların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. İsrail Hükümeti’ne sahada gerilimi artıracak her türlü tahripkâr eylemden kaçınması çağrımızı ve bu doğrultuda gerekli adımların ciddiyetle ve süratle atılması yönündeki kuvvetli beklentimizi yineliyoruz.

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