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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Son dönemde Mescid-i Aksa’nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyuyoruz. Kudüs’te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekânların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. İsrail Hükümeti’ne sahada gerilimi artıracak her türlü tahripkâr eylemden kaçınması çağrımızı ve bu doğrultuda gerekli adımların ciddiyetle ve süratle atılması yönündeki kuvvetli beklentimizi yineliyoruz.