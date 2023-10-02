Onur Şener, bir yıl önce istek şarkı cinayetine kurban gitmişti

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Müzisyen Onur Şener için eğlence mekânının önüne çelenk bırakılarak düzenlenen anma etkinliğinde, ailesi ve yakınları duygusal anlar yaşadı.

Ailenin avukatı Meltem Banko, gazetecilere yaptığı açıklamada, Onur Şener'i anmak ve hatırasını yaşatmak için toplandıklarını belirterek, "Onur'umuz 5 şahsın müşterek fail olarak hareket etmesi suretiyle bir yıl önce bugün, sadece istedikleri şarkıyı çalmadığı için canavarca hisle ve eziyet çektirilerek tam burada vahşice katledilmiştir. Onur Şener, sanatını icra ettiği mekanın önünde bir grup fail tarafından yaşamından, enstrümanlarından ve daha önemlisi biricik kızından koparılmıştır" dedi.

"MİRAS BIRAKTIĞI İYİLİK SONSUZA DEK YAŞAYACAK" Onur Şener'in bedenen bir daha yanlarında olamayacağını ancak miras bıraktığı iyiliğin, hoşgörünün ve yardımseverliğin sonsuza dek yaşayacağını ifade eden Banko, sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim bundan sonraki gayemiz, bu ateşin kıvılcımlarının başka masum çocukları üzmesinin, tek gayesi iyilik olanların böylesine vahşi olaylarla hayattan koparılmasının önüne geçmeye çalışmaktır. Heyet tarafından verilen cezanın, toplumun adalete olan inancına ve cezanın caydırıcılık amacının yerine getirilmesine hizmet etmediğini düşünmekteyiz. Biz, faillerin hak ettikleri cezayı alması ve bu davanın adaletle sonuçlanması için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

"YÜKSEK MAHKEME'NİN VERİLEN CEZAYI BOZACAĞINA İNANCIM SONSUZ" Onur Şener'in babası Erhan Şener ise mücadelelerinin devam edeceğini, aile olarak verilen cezadan memnun olmadıklarını söyleyerek, "Yüksek Mahkeme'nin, verilen cezayı bozacağına ve tüm iştirak halinde müşterek faillerin hepsinin aynı cezaya çarptırılacağına inancım sonsuzdur" ifadesini kullandı. REKLAM

"MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR VERMEK İSTİYORUM" Anne Leyla Pınar Şener ise oğlunun hayatını kaybetmesinden bugüne eğlence mekanının önüne ilk defa geldiğini belirterek, "Her yerde onu görüyorum. Benim aklım almıyor, nasıl kıyılır bir insana? 33 tane darbeyi benim oğluma nasıl vurdunuz cam kırıklarıyla? Hiçbir şey olmamış gibi ikisi içeride kaldı. Ağırlaştırılmış müebbet olan insanlar bunlar, iyi halden indirim aldı ve 25 yıla düştü. Öbür 3 kişi serbest bırakıldı. Kabul edemiyorum. Bunun için mücadelemizi sonuna kadar vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası Genel Başkanı İpek Koçyiğit de müzisyenlerin meslek tanımının olmasını istediklerini söyledi. CEZALARI 25'ER YILA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ Onur Şener davasında mahkeme heyeti, sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermiş, takdir indirimi uygulayarak cezalarını 25'er yıla düşürmüştü.

Diğer sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk ise üzerlerine atılı tüm suçlardan beraat etmişti. Fotoğraflar: AA, İHA Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar çıktı! "Arkadaşlarının kahramanıydı"