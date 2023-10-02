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        Haberler Dünya Çok sayıda kişi hayatını kaybetti: Musul'da düğün salonunda çıkan yangının ilk anları ortaya çıktı!

        Çok sayıda kişi hayatını kaybetti: Musul'da düğün salonunda çıkan yangının ilk anları ortaya çıktı!

        Irak'ın Musul kentinde 26 Eylül akşamı bir düğün salonunda çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi de yaralanmıştı. Yangının çıkış anı ve sonrasında yaşanan panik görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 09:31 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:31
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          Irak İçişleri Bakanlığı, Musul'a bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda 107 kişinin hayatını kaybettiği ve 100 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

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          Görüntülerde yangının çıkış anı ve sonrasında yaşanan panik kameralara yansıyor.

           

           

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          Irak İçişleri Bakanı Abdulemir eş-Şammari, düğün salonundaki yangının "havai fişekler"den kaynaklandığını açıklamıştı.

           

           

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          Diğer yandan, düğün salonunda 26 Eylül akşamı çıkan yangına ilişkin soruşturma raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

           

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          ASIL SEBEP HAVAİ FİŞEKLER

          Bağdat'taki İçişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, Soruşturma Komisyonu Başkanı General Saad Falih, "Hamdaniye'deki düğün salonu çok sayıda yanıcı madde ile kaplanmıştı, yangın da bundan kaynaklandı. Salonda yangının hızlı şekilde yayılmasına neden olan kumaş parçaları da yangında etkili oldu. Düğün salonunun tavanı da yangının hızlı şekilde yayılmasına neden oldu. Düğün salonundaki yangının asıl müsebbiplerinden biri havai fişeklerdir." dedi.

           

           

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          Musul'daki düğün salonu yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye yükseldiğini kaydeden Falih, yangının kasıtlı olmadığını ancak düğün salonu sahibinden kaynaklı ihmal ve kusurdan kaynaklandığını ifade etti.

           

           

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          BAZI KİŞİLER GÖREVDEN ALINDI

          Şammari, Hamdaniye Kaymakamı İsam Behnam Metti, Hamdaniye Belediye Başkanı Rami Hıdır ve Hamdaniye sivil savunma kurumundaki ilgili yetkililerin görevden alındığını ve mahkemeye sevk edileceklerini aktardı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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