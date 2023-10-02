UEFA'dan 'Süper Lig' projesi! 3 lig, 54 takım... Şampiyonlar Ligi tarih oluyor
UEFA, futbolda dengeleri değiştirecek bir hamleye hazırlanıyor. 2 sene önce Real Madrid'in başını çektiği 'Süper Lig' projesine sert şekilde karşı çıkan UEFA'nın, mevcut Avrupa kupaları formatını değiştirip 18'er takımdan oluşan 3 ayrı lig kurmayı planladığı iddia edildi.
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Futbolda 2 sene önce Real Madrid Başkanı Florentino Perez tarafından ortaya atılan 'Süper Lig' fikrini kabul etmeyen ve bu projeyi destekleyen kulüpleri Avrupa'dan men etmekle tehdit eden UEFA, ilginç bir hamleye hazırlanıyor.
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UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi'ni iptal ederek Süper Lig fikrine benzer bir projeyi gündemine aldığı iddia edildi.
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İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği, 2027'den itibaren her biri 18 kulüpten oluşan 3 farklı lig kurmayı planlıyor.
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Bu konunun, bir sonraki UEFA İcra Komitesi toplantısında ele alınacağı belirtildi.
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Marca'da yer alan haberin devamında ise 3 farklı lig olacağı ve bu liglerin isimlerinin sırasıyla; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Aspiring Ligi olacağı öne sürüldü.
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Her ligde 18 takımın yer alacağı ve her birinin toplamda 34 maç yapacağı ifade edildi. Süper Lig'de sezonu lider bitiren takımın da doğrudan şampiyon olacağı belirtildi.
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Yeni formata göre Süper Lig'den 2 takım Avrupa Ligi'ne düşecek; Avrupa Ligi'nden ise 2 takım Süper Lig'e yükselecek.
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Avrupa Ligi'nden ise 4 takımın Aspiring Ligi'ne düşüp, Aspiring Ligi'nden de 4 takımın Avrupa Ligi'ne yükseleceği ifade edildi.