Beypazarı'nda 1 TL tuvalet ücretini vermediği için bıçakladı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde akılların anlamakta güçlük çektiği bir olay yaşandı. Caminin tuvalet görevlisi Hakan G., 1 TL ücretini vermeyen Ali B.'yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Ali B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki cami tuvalet görevlisi Hakan G. (31), 1 TL ücretini vermeyen Ali B.'yi (25) göğsünde bıçaklayarak ağır yaraladı.
1 TL VERMEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTIAli B.
Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki Sultan Alaaddin Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caminin tuvaletinde görevli Hakan G., 1 TL ücreti vermeyen Ali B. ile tartıştı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Bu sırada Hakan G., Ali B.'yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarla olay yerine gelen ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
GÖZALTINA ALINDIHakan G.
Gözaltına alınan Hakan G. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.