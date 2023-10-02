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        Haberler Gündem Güncel Taksim'de korkunç olay! Çivili sopalar ve kırık şişelerle saldırdılar... - En son haberler

        Taksim'de merdivenlerde oturan iki arkadaşa çivili sopa ve şişelerle saldırdılar

        İstanbul Beyoğlu'nda dehşete düşüren bir saldırı meydana geldi. Taksim'de yaşanan olayda Yeliz Özcan ile Mehmet İbili adlı iki genç, gece kulübü çalışanları olduğu ifade edilen bazı kişilerin saldırısına uğradı. Çivili sopalar, zinci ve şişelerle darp edildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından iki genç polise giderek şikayetçi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 17:15 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:25
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          Taksim'de, iki gece kulübünün çalışanları, kapalı bir iş yeri önünde oturan Yeliz Özcan ile arkadaşı Mehmet İbili'yi 'Burada oturamazsınız' diyerek taciz ettikten sonra çivili sopa, zincir ve şişelerle darp etti.

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          DHA'da yer alan habere göre çevredeki esnaf tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan iki arkadaş hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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          Olay, 5 Eylül Salı günü saat 02.00 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi, Şehbender Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dövme sanatçısı Yeliz Özcan ile bir gece kulübünde çalışan arkadaşı Mehmet İbili, kapalı bir iş yerinin önündeki merdivenlerde otururken yanlarına gelen bir kişi kendilerinden rahatsız olduklarını ifade etti ve 'Burada oturamazsınız, mekan sahibi istemiyor' dedi.

        • 4

          Özcan, mekan sahibini tanıdıklarını söyleyerek, onun böyle bir şey söylemeyeceğini belirtti. İki arkadaş, önünde oturdukları iş yeri sahibinin yanına gitmek için ayağa kalktıkları sırada, sokak üzerindeki iki ayrı eğlence mekanında çalışan 6 kişi, ellerinde çivili sopalarla etraflarını sardı.

        • 5

          Yeliz Özcan ile Mehmet İbili, kendilerini tehdit etmeye başlayan gruptan uzaklaşmak istedikleri sırada saldırıya uğradı. Kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ikiliden Yeliz Özcan, bir fırsatını bularak telefonla polise ihbarda bulundu.

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          KAÇMAK İSTESELER DE SALDIRGANLARDAN KURTULAMADI

          Özcan ile İbili, saldırganlardan kaçmak isteselerde kurtulamadılar. Alt sokağa kadar kaçabilen Yeliz Özcan, eli sopalı grubun üzerlerine geldiğini görünce kendini korumak için yerden şişe alarak saldırganlara doğrulttu. Buna rağmen ikilinin çevresini saran kişiler saldırmaya devam etti.

        • 7

          İki arkadaş tekrar kaçarken saldırganlar bu kez işletme önlerindeki sandalyelerin bağlanması için kullanılan demir zincirleri alarak peşlerine düştü. Bu sırada saldırıyı gören çevredeki esnaf araya girerek iki arkadaşın daha fazla darp edilmesini engellemeye çalıştı.

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          SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

          Olay yerine gelen sivil polisler saldırganları gözaltına aldı. Saldırı sırasında, kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları çivili sopa ve şişe darbeleriyle ağır yaralanan Yeliz Özcan ile Mehmet İbili, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafalarına 17 dikiş atılan Özcan ile İbili, polis merkezine giderek ifade verdi.

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          Şikayetçi olunmaması nedeniyle saldırganlar da ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Polis merkezindeki ifadelerinde saldırganlardan şikayetçi olmadıklarını belirten ikili, yaşananları birkaç gün sonra temin ettikleri güvenlik kameraları görüntülerinden izleyince savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

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          Mehmet İbili ayrıca, saldırganların, kendisinin bulunmadığı bir sırada iş yerine gelerek hakkında tehditler savurulduğunu iddia etti.

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