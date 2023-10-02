Olay, 5 Eylül Salı günü saat 02.00 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi, Şehbender Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dövme sanatçısı Yeliz Özcan ile bir gece kulübünde çalışan arkadaşı Mehmet İbili, kapalı bir iş yerinin önündeki merdivenlerde otururken yanlarına gelen bir kişi kendilerinden rahatsız olduklarını ifade etti ve 'Burada oturamazsınız, mekan sahibi istemiyor' dedi.