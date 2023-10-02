2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
2023 Nobel Tıp Ödülü'nü mRNA teknolojisi alanındaki çalışmaları nedeniyle Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman kazandı.
COVID-19 pandemisipandemisi sırasında milyonlarca insana uygulanan mRNAmRNA teknolojisindeki çalışmaları nedeniyle Macaristan'dan KatalinKatalin KarikoKariko ve ABD'den DrewDrew WeissmanWeissman 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanmaya layık görüldü.
Fizik, Kimya, Edebiyat, Barış ve Ekonomi alanındaki Nobel Ödülü kazananları da 2-9 Ekim tarihleri arasında açıklanacak.
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