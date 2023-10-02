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        Haberler Gündem Güncel Teröristlerin şehit ettiği veterinere gözyaşlarıyla veda! - Son dakika haberleri

        Teröristlerin şehit ettiği veterinere gözyaşlarıyla veda

        Başkentte saldırı girişiminde bulunan iki teröristin Kayseri'de şehit edip aracını gasp ettiği veteriner Mikail Bozlağan için cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Bozlağan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:27 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:11
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          İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan teröristlerce katledilen ve aracı gasbedilen şehit veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ın (24) cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.

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          Develi ilçesi Çarşı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bozlağan'ın ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

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          Cenaze namazının kılınacağı camiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şehidin babası Ramazan Bozlağan ile el ele geldi.

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          Törene 6 aylık bebeği Yağız Asaf ile katılan şehidin eşi Edanur ve şehidin annesi Fatma Bozlağan tabuta sarılarak ağladı.

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          Anne Bozlağan, "Sen beni üzmedin, Allah da seni üzmesin" diyerek gözyaşı döktü.

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          Milletvekili Böhürler, anneyi ve şehidin eşini teskin ederken, şehidin eşi ve annesi birbirlerine yaslanarak teselli buldu.

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          Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bozlağan'ın naaşı, ilçeye bağlı Avlağa Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Kayseri'nin Develi ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen veteriner sağlık teknikeri Mikail Bozlağan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

          Alınan bilgiye göre, Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarınca vurularak şehit edilen Bozlağan'ın ailesine mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.

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          Törene katılan Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımıza yönelik hain terör saldırısı girişiminde bulunan teröristlerin Kayseri’de şehit ettiği Mikail Bozlağan kardeşimizi ebedi yolculuğuna uğurladık. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

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