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Güney Amerika’da toplam 12 ülke vardır. Güney Amerika, 12 egemen ülkenin yanı sıra, deniz sınırları içinde yer alan üç bağımlı bölgeden oluşmaktadır. Bu bağımlı bölgeler, Birleşik Krallık'taki Falkland Adaları, Birleşik Krallık'taki Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları ve Fransa'daki Fransız Guyanası'nı içerir.

Dünyanın en uzun dağ silsilesi, Güney Amerika ülkelerinden, yani And Dağları'ndan geçer. Ayrıca Amazon, Güney Amerika ülkelerinden de akar. Yaklaşık 6.400 kilometre uzunluğunda, Nil'den sonra dünyanın en uzun ikinci nehridir. Atlantik'e doğru giderken Güney Amerika ülkeleri Peru, Kolombiya ve Brezilya'dan geçer.

Güney Amerika'da 12bağımsız ülke vardır:

Kolombiya Bolivya Arjantin Şili Peru Uruguay Brezilya Paraguay Venezuela Guyana Surinam Ekvador

Güney Amerika Kıtasındaki Ülke Sayısı Ve İsimleri

Amerika kıtası, dünyanın ikinci büyük ve en kalabalık kıtası olarak bilinir ve her biri kendine has iklim ve coğrafi özelliklere sahip uçsuz bucaksız topraklardan oluşur. Amerika kıtası Kuzey, Güney ve Orta olmak üzere üç kısma ayrılmıştır ve 1492 yılında Kristof Kolomb tarafından keşfedilmiştir. Uzun bir geçmişe sahip olmayabilir ancak tüm dünyanın siyasi ve ekonomik koşullarında önemli rol oynayan bir kıta. İşte, Güney Amerika kıtasındaki ülke sayısı ve isimleri

Güney Amerika, dünyanın dördüncü büyük kıtasıdır ve 6.89 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Kıta 12 egemen ülkeden oluşuyor: Brezilya, kıtanın toplam alanının yaklaşık yarısı olan 3.288 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplayan Güney Amerika'nın en büyük ülkesidir. Kıtanın toplam nüfusunu %49,36'sını temsil eden 204.519 milyon nüfusuyla Güney Amerika ülkeleri arasında en büyük nüfusa sahip ülkedir.

Kolombiya Bolivya Arjantin Şili Peru Uruguay Brezilya Paraguay Venezuela Guyana Surinam Ekvador

Arjantin ise 1.073 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplayan Güney Amerika'daki en büyük ikinci ülkedir. Güney Amerika'daki en büyük üçüncü ülke, 496.225 mil kare alana sahip Peru'dur. Aynı zamanda Peru, en fazla madeni dağıtıma sahiptir. Ayrıca İnka mirasını İspanyol kolonisi ile birleştiren çok zengin bir mestizo kültürel geleneğine sahiptir. Önemli ölçüde Asya göçüne sahiptir. Sonuç olarak zengin bir gastronomi ve orta ila yüksek gelirli bir ekonomiye sahip karmaşık bir kültürdür. Kıtanın en az nüfuslu ülkesi 560.000 kişilik nüfusuyla Surinam'dır.

Güney Amerika'daki ana diller İspanyolca'dır ve sadece Brezilya'da insanlar Portekizce konuşur ve eski bir Hollanda kolonisi olan Surinam'da resmi dil hala Hollandacadır, bu nedenle birçok kişi ikinci dil olarak İngilizce konuşur. İnkaların konuştuğu dil Aborijinlerin en yaygın dilidir. Bu bölge dünyanın en büyük yağmur ormanlarına yani, Amazon ormanlarına sahiptir. Bu kıta aynı zamanda dünyanın en yüksek başkenti olarak bilinen Bolivya'daki La Paz'a ile ün salmıştır. Dünyanın ticari olarak gezilebilir en yüksek gölü Titikaka Gölü'ne ve dünyanın en güneydeki kalıcı köyü Puerto Köyü'ne de ev sahipliği yapıyor.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk