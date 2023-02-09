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Amerika kıtasında kaç ülke var? Amerika kıtasındaki ülke sayısı ve isimleri

Amerika kıtası, dünyanın ikinci büyük ve en kalabalık kıtası olarak bilinir ve her biri kendine has iklim ve coğrafi özelliklere sahip uçsuz bucaksız topraklardan oluşur. Amerika kıtası Kuzey, Güney ve Orta olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Peki, Amerika kıtasında kaç ülke var?

Giriş: 09.02.2023 - 17:58 | Güncelleme: ABONE OL
Amerika Kıtasında Kaç Ülke Var? Amerika Kıtasındaki Ülke Sayısı ve İsimleri
HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletlere göre bugün 33 ülke var. Örneğin, Kanada, Kuzey Amerika kıtasının yüzölçümü bakımından en büyük ülkesidir.

  1. Antigua ve Barbuda
  2. Arjantin
  3. Bahamalar
  4. Barbados
  5. belize
  6. Bolivya
  7. Brezilya
  8. Kanada
  9. Şili
  10. Kolombiya
  11. Kosta Rika
  12. Küba
  13. Dominika
  14. Dominik Cumhuriyeti
  15. Ekvador
  16. El Salvador
  17. Grenada
  18. Guatemala
  19. Guyana
  20. Haiti
  21. Honduras
  22. Jamaika
  23. Meksika
  24. Nikaragua
  25. Panama
  26. Paraguay
  27. Peru
  28. Saint Kitts ve Nevis
  29. Aziz Lucia
  30. Saint Vincent ve Grenadinler
  31. Surinam
  32. Trinidad ve Tobago
  33. ABD

Amerika Kıtasındaki Ülke Sayısı

Kuzey Amerika topraklarında 23 bağımsız devlet vardır. Çoğu üniterdir. Kuzey Amerika kıtasında Amerika, Kanada ve Meksika'nın ön plana çıkabileceği toplam 23 ülke bulunmaktadır. Aynı zamanda Güney Amerika kıtasında Brezilya, Kolombiya ve Arjantin adlarının ön plana alınabileceği toplam 12 ülke bulunmaktadır. Aşağıdaki sıralamalarda Amerika kıtasındaki ülke sayısı ve isimleri yer almaktadır. Hemen yanında ise para birimleri yer alıyor.

  1. Meksika – Mexico City – Meksika pesosu
  2. Guatemala – Guatemala City – Guatemala Quetzal
  3. Küba – Havana – Küba pezosu
  4. Haiti – Port-au-Prince – Haiti Gourde
  5. Dominik Cumhuriyeti – Santo Domingo – Dominik pesosu
  6. Honduras – Tegucigalpa – Honduras Lempira
  7. El Salvador – San-Salvador – ABD Doları
  8. Nikaragua – Managua – Nikaragua Cordoba
  9. Kosta Rika – San Jose – Kosta Rika Kolonisi
  10. Panama – Panama Şehri – ABD Doları
  11. Jamaika – Kingston, Jamaika – Jamaika Doları
  12. Trinidad ve Tobago – İspanya Limanı – Trinidad ve Tobago Doları
  13. Bahamalar – Nassau – Bahama Doları
  14. Belize – Belmopan – Belize Doları
  15. Barbados – Bridgetown – Barbados Doları
  16. Saint Lucia – Castries – Doğu Karayip Doları
  17. Saint Vincent ve Grenadinler – Kingstown – Doğu Karayip Doları
  18. Grenada - St. George's - Doğu Karayip Doları
  19. Antigua ve Barbuda – St. John's – Doğu Karayip Doları
  20. Dominika – Rosseau – Doğu Karayip doları
  21. Saint Kitts ve Nevis – Basseterre – Doğu Karayip Doları
  22. Amerika Birleşik Devletleri – Washington D.C. – ABD Doları
  23. Kanada – Ottawa – Kanada Doları.

ABD, Kanada ve Meksika kıtanın en büyük devletleridir, federasyonlara bağlıdırlar. Saint Kitts ve Nevis de federasyonlara aittir. Yalnızca Kanada ve Karayipler'deki bazı eyaletler, Büyük Britanya liderliğindeki İngiliz Milletler Topluluğu üyesidir. ABD, Kanada ve Meksika kıtanın en büyük devletleridir ve federasyonlara bağlıdırlar. Saint Kitts ve Nevis de federasyonlara aittir. Kuzey Amerika ülkeleri arasında cumhuriyetler hakimdir.

Yalnızca Kanada ve Karayipler'deki bazı eyaletler, Büyük Britanya liderliğindeki İngiliz Milletler Topluluğu üyesidir. Kuzey Amerika, Kuzey Amerika kıtası ve Karayip Denizi'ndeki adalardan oluşur. Kuzey Amerika kıtası, Rocky Dağları'nın dağlarını, geniş ovaları ve Mississippi Nehri gibi büyük nehirleri içerir. Kuzey Amerika kıtası Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Orta Amerika ülkelerini, Karayipler ise Küba'yı içerir. Amerika kıtasındaki ülkelerin isimleri New York, Los Angeles, Chicago, Washington DC, Miami, Mexico City, Toronto, Montreal, San Francisco, Ottawa, San Jose, vb. tüm bu şehirler çok ünlü ve ekonomik olarak müreffeh şehirlerdir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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