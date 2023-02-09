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Birleşmiş Milletlere göre bugün 33 ülke var. Örneğin, Kanada, Kuzey Amerika kıtasının yüzölçümü bakımından en büyük ülkesidir.

Antigua ve Barbuda Arjantin Bahamalar Barbados belize Bolivya Brezilya Kanada Şili Kolombiya Kosta Rika Küba Dominika Dominik Cumhuriyeti Ekvador El Salvador Grenada Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaika Meksika Nikaragua Panama Paraguay Peru Saint Kitts ve Nevis Aziz Lucia Saint Vincent ve Grenadinler Surinam Trinidad ve Tobago ABD

Amerika Kıtasındaki Ülke Sayısı

Kuzey Amerika topraklarında 23 bağımsız devlet vardır. Çoğu üniterdir. Kuzey Amerika kıtasında Amerika, Kanada ve Meksika'nın ön plana çıkabileceği toplam 23 ülke bulunmaktadır. Aynı zamanda Güney Amerika kıtasında Brezilya, Kolombiya ve Arjantin adlarının ön plana alınabileceği toplam 12 ülke bulunmaktadır. Aşağıdaki sıralamalarda Amerika kıtasındaki ülke sayısı ve isimleri yer almaktadır. Hemen yanında ise para birimleri yer alıyor.

Meksika – Mexico City – Meksika pesosu Guatemala – Guatemala City – Guatemala Quetzal Küba – Havana – Küba pezosu Haiti – Port-au-Prince – Haiti Gourde Dominik Cumhuriyeti – Santo Domingo – Dominik pesosu Honduras – Tegucigalpa – Honduras Lempira El Salvador – San-Salvador – ABD Doları Nikaragua – Managua – Nikaragua Cordoba Kosta Rika – San Jose – Kosta Rika Kolonisi Panama – Panama Şehri – ABD Doları Jamaika – Kingston, Jamaika – Jamaika Doları Trinidad ve Tobago – İspanya Limanı – Trinidad ve Tobago Doları Bahamalar – Nassau – Bahama Doları Belize – Belmopan – Belize Doları Barbados – Bridgetown – Barbados Doları Saint Lucia – Castries – Doğu Karayip Doları Saint Vincent ve Grenadinler – Kingstown – Doğu Karayip Doları Grenada - St. George's - Doğu Karayip Doları Antigua ve Barbuda – St. John's – Doğu Karayip Doları Dominika – Rosseau – Doğu Karayip doları Saint Kitts ve Nevis – Basseterre – Doğu Karayip Doları Amerika Birleşik Devletleri – Washington D.C. – ABD Doları Kanada – Ottawa – Kanada Doları.

ABD, Kanada ve Meksika kıtanın en büyük devletleridir, federasyonlara bağlıdırlar. Saint Kitts ve Nevis de federasyonlara aittir. Yalnızca Kanada ve Karayipler'deki bazı eyaletler, Büyük Britanya liderliğindeki İngiliz Milletler Topluluğu üyesidir. ABD, Kanada ve Meksika kıtanın en büyük devletleridir ve federasyonlara bağlıdırlar. Saint Kitts ve Nevis de federasyonlara aittir. Kuzey Amerika ülkeleri arasında cumhuriyetler hakimdir.

Yalnızca Kanada ve Karayipler'deki bazı eyaletler, Büyük Britanya liderliğindeki İngiliz Milletler Topluluğu üyesidir. Kuzey Amerika, Kuzey Amerika kıtası ve Karayip Denizi'ndeki adalardan oluşur. Kuzey Amerika kıtası, Rocky Dağları'nın dağlarını, geniş ovaları ve Mississippi Nehri gibi büyük nehirleri içerir. Kuzey Amerika kıtası Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Orta Amerika ülkelerini, Karayipler ise Küba'yı içerir. Amerika kıtasındaki ülkelerin isimleri New York, Los Angeles, Chicago, Washington DC, Miami, Mexico City, Toronto, Montreal, San Francisco, Ottawa, San Jose, vb. tüm bu şehirler çok ünlü ve ekonomik olarak müreffeh şehirlerdir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk