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Güneş tutulmasının burçlara etkisi: 25 Ekim 2022 Güneş tutulmasından hangi burç nasıl etkilenecek?

Güneş tutulması bu burçları etkiliyor! Hangi burç nasıl etkilenecek?

Yılın en önemli doğa olaylarından biri olan Güneş tutulması 25 Ekim Salı günü gerçekleşiyor. 2022 yılının son parçalı Güneş tutulması Türkiye'den de izlenebilecek. Ay'ın, Yer ile Güneş arasına girmesiyle oluşan Güneş Tutulması 12 burç arasında belirli burç gruplarını etkiliyor. İşte, Güneş tutulmasının burçlara etkileri...

Giriş: 25.10.2022 - 08:19 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022 yılının son güneş tutulması 25 Ekim tarihinde Akrep burcunda gerçekleşecek. Tutulmada Venüs etkisi olacağından Güneş tutulmasının burçlara etkisi merak konusu oldu. Saat 12:40 ile 15:05 arasında görülecek olan parçalı Güneş tutulması, Astrolojide 'yeniden başlamak' anlamına geliyor. İşte, Akrep burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulmasının burçlara etkileri...

  • GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

    Parçalı Güneş Tutulması, 25 Ekim Salı günü gerçekleşecek. 2022'nin son tutulması Türkiye'den de izlenebilecek. Parçalı Güneş tutulması saat 12:40 ile 15:05 arasında görülecek.

  • 25 Ekim 2022 saat 13:48’de Akrep burcunun 2. Derecesinde bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Güneş Tutulmaları birer Yeniay’dır ve onlar da Yeniay’lar gibi yeni başlangıçları, bilincimizin yeni durumunu ifade ederler. Yaklaşık 1 ay öncesinden başlar ve sonrasındaki 6 ay süre ile devam ederler. Kimine göre bu süre daha uzundur fakat biz genel olarak bir sonraki Ay Tutulması’na kadar, yani Dolunay fazına kadar alırız. Kasım Ay’ında bir Ay Tutulması olacak fakat o bu Yeniay’ın yani güneş tutulmasının son bulduğu tutulma olmayacak. Kısacası bu iki tutulma iç içe geçecek gibi düşünebiliriz. İçinde bulunduğumuz zamanın kalitesini 6 ay süreyle bu iki tutulma ana hatlarıyla belirleyecek.

  • GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

    Astrolojide "yeniden başlamak" anlamına gelen Güneş Tutulması, sabit burçları yakından ilgilendiriyor. Akrep burcunda gerçekleşecek olan tutulma için geri sayım başladı. Akrep burcunda güneş tutulması, sonlanan, duraklayan ve tükenen ilişkilerin, parasal krizlerin, güçlü ve yoğun duyguların simgesi olabilir.

  • Bildiği gibi bu dönemde tutulmalar ve dolayısıyla ay düğümleri Boğa-Akrep aksında. Bu aks genellikle finansal konuları, sahip olma konularını anlatır. Akrep işin kendinde olmayanı elde etmek için krize girme, kötüye bulaşma temasını anlatırken Boğa elindekini koruma ve onunla mutlu olma aşamasıdır. Bu dönem krizli ve cesur Akrep dönemi olacak. Yani daha manipulatif, şartları zorlayan, haritamızda hangi alandaysa krizlere girmeye müsait, elde etme tutkusu yüksek bir yapıda olacağız. Ayrıca bu tutulma güney düğüm tarafında, yani biraz daha zorlayıcı etkileri olduğu söylenebilir. Kuzey düğümünde olanlar daha kolay akıştadır.

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