Mobil oyun endüstrisi 2020’de daha da hızlanarak önlenemez bir şekilde büyümeye devam ediyor. Özellikle koronavirüs salgını dönemiyle sosyalleşme denildiğinde akla ilk gelenlerden olan oyunlar sadece hızlı tüketim olmaktan çıkarak kitlesel çevrimiçi toplulukların buluşma ortamı haline geliyor.
Mobil reklamcılık ve pazarlama platformu AdColony özellikle bu alanda hem mobil oyuncuların kimler olduğunu hem de tercihlerini ve alışkanlıklarını daha iyi anlamak için bağımsız araştırma şirketi Global Web Index ile bir rapor yayınladı. “Küresel Mobil Oyun Araştırması 2020”, raporunda Avrupa’dan Latin Amerika’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya Türkiye dahil 21 ülkede mobil oyuncuların demografik yapılarını, favori oyun türlerini, online aktivite tercihlerini, kişisel ilgi alanlarını, ikinci ekran tercihlerini ve farklı medya kanallarında günlük geçirdikleri süreler yer alıyor. Rapor aynı zamanda Türkiye’deki mobil oyuncularla ilgili çarpıcı verileri de gözler önüne seriyor.
KADINLAR DAHA ÇOK OYNUYOR
Rapora göre sanıldığı gibi yalnızca gençler mobil oyun oynamıyor. Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oynadığını belirtiyor. Bu yetişkinlerin yüzde 81.7’si kadın, yüzde 76.5’i erkek. Güncel datalar aynı zamanda Türkiye’deki tüm internet kullanıcılarının yüzde 84’ünün en az bir cihaz ile mobil oyun oynadığını gösteriyor.
Her alanda olduğu gibi mobil oyunların da türleri arasında tercihler değişiyor. Türkiye’deki mobil oyuncuların en sevdiği oyun türü yüzde 49.2 ile “Aksiyon-Macera” oyunları olurken, yüzde 46.2 ile “Puzzle” ve yüzde 45.7 ile “Yarış” oyunları takip ediyor.
TELEVİZYON İZLERKEN BİLE OYNANIYOR
Mobil oyuncuların kişisel ilgi alanlarına bakıldığında ise “filmler” ve “müzik” yüzde 81.7 ve yüzde 72.8 ile ön plana çıkıyor. “Teknoloji” ve “Yemek & İçecek” ise yüzde 70.5 ve yüzde 70.1 ile takip ediyor. Özellikle televizyonun artık ikinci ekran olarak adlandırıldığı bu günlerde mobil oyuncuların yüzde 60.6’sı televizyon izlerken mobil oyun oynuyor.
AdColony EMEA & LATAM Genel Müdürü Volkan Biçer, raporda özellikle Türkiye ile ilgili yer alan sonuçları şöyle değerlendirdi:
“Türkiye’deki mobil oyuncular bir günde mobil cihazlarında 4 saatten fazla zaman geçiriyor. Bu sürenin Rusya’da 3.5, İspanya’da bu 2.5, Almanya’da ise 2 saat olması Türkiye’nin potansiyelini kanıtlar nitelikte. Türkiye’deki mobil oyuncuların yüzde 30’undan fazlası cep telefonlarında günde 5 saatten daha fazla vakit geçiriyor. Durum böyle olunca markalar ve reklam verenler için de mobil uygulamalar yeni bir mecra olarak daha çok öne çıkıyor.”
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