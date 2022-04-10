Güncel verilerle Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? 10 Nisan anlık ve canlı verilerle 1 Euro ne kadar?

Euro kurunda sakin seyir devam ediyor. Euro kuru 10 Nisan Pazar günü itibarıyla güne %-0,02 düşüş ile başladı. "Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu merak ediliyor. İşte, 10 Nisan Pazar günü itibarıyla güncel euro kuru...

ANLIK VE CANLI EURO KURU (10 NİSAN)

10 Nisan saat 14.30 itibarıyla 1 euro 16,04 liradan işlem görüyor.

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