Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak olan faiz kararı öncesi 23 Eylül Perşembe günü güncel piyasalarda gram altın 492,88 liradan, çeyrek altının 805,35 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 23 Eylül 2021 güncel altın fiyatları