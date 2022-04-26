26 Nisan Salı günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda altın fiyatları yer alıyor. Hafta içerisinde yer yer yükseliş gösteren altın fiyatları haftayı düşüşle tamamladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen 26 Nisan çeyrek ve gram altın alış ve satış fiyatları...