Akaryakıt fiyatlarında son durum! İşte 30 Aralık Cumartesi benzin fiyatları
Geçtiğimiz günlerde motorine 1 lira 61 kuruşluk zam yapılırken; başka bir zam haberi de 1 lira 48 kuruş ile benzine gelmişti. Zamlarla beraber güncellenen akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyor. İşte, 30 Aralık Cumartesi 2023 itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları...
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30 Aralık Cumartesi 2023 akaryakıt fiyatları... Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları yılın bitmesiyle yeniden gündemde. Benzin ve motorine yapılan zamlardan sonra akaryakıt fiyatları değişmişti. Şu anda yeni bir zam haberi olmasa da 2024'e girilmesiyle yeni bir zammın yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İşte, 30 Aralık Cumartesi İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...
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MOTORİNE 1 LİRA 61 KURUŞ ZAM YAPILDI
Motorine, 22 Aralık tarihinden itibaren 1 lira 61 kuruş olmak üzere zam yapıldı. Aynı şekilde 20 Aralık'ta benzine de 1 lira 48 kuruşluk bir zam geldiği duyrulmuştu.
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 34,51
İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 37,16
İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 18,69
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 34,46
İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 37,10
İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 18,24
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara benzin litre fiyatı: 35,19
Ankara motorin litre fiyatı: 37,77
Ankara LPG litre fiyatı: 18,66
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BURSA AKARYAKIT FİYATLARI
Bursa benzin litre fiyatı: 35,26
Bursa motorin litre fiyatı: 37,84
Bursa LPG litre fiyatı: 18,29
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir benzin litre fiyatı: 35,33
İzmir motorin litre fiyatı: 38,03
İzmir LPG litre fiyatı: 18,31