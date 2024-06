Günah Keçisi: İnsanlığın suçu ne?

“Toplumların tarih boyunca başvurdukları en eski yöntemlerden biri nedir” diye sorulsa… “Kendi suç ve hataları için günah keçisi icat etmek ve işlediği bir suçu bir başkasına yüklemek” diye cevaplanabilir. Charlie Campbell'in "Günah Keçisi: Başkalarının Suçlarının Tarihi” adlı kitabında bu temayı tarihteki olgular ile derinlemesine mercek altına alıyor. Kitap, okuyucuyu geçmişten günümüze günah keçisi figürünün ardındaki gerçekleri ve kavramın içeriğinin tarihin hangi dönemlerinde değişime uğradığını keşfetmeye davet ediyor. “Suçlanan ve suçlayan arasındaki ilişki oldukça karışıktır” diyor Campbell…

Campbell ‘günah keçisi’ kavramının anlamına ilişkin Standart Dictionary of Folklore, Mythology and Legend kaynağından faydalanıyor: “Bir kişinin veya grubun başına gelen kötü şansı, felaketleri, hastalıkları ve kötülükleri sembolize eden ve taşlandığında, bir nehre veya denize atıldığında tüm bu olumsuzlukları beraberinde götüreceğine inanılan her türlü obje, hayvan, kuş veya insan.”

"ÖNCE O BAŞLATTI"

Suçlama dürtüsüne sahip olduğumuza yönelik pek çok teori var. Campbell’e göre “günah keçileştirme edimlerimizi” üreten olgu ise rasyonel bakış açısına sahip olmamamız… Önyargılara sahip oluşumuz ki bu durum bir kişinin kendisini diğerlerinden üstün görme bencilliğini güçlendiriyor.