AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yasa dışı ticari faaliyetlere geçit verilmeyerek terörizme finansman sağlayan ve suç gelirlerini aklamaya çalışan örgütlerin karşısında durulduğunu aktardı. Pekcan, yakalamaların, uyuşturucudan ticari eşyaya, akaryakıttan tütün ve tütün mamulleri ve elektronik eşyaya kadar geniş bir yelpazede gerçekleştiğine işaret etti.

Ülke güvenliği için kilit noktalardan biri olan gümrük idarelerinde ileri teknoloji cihaz ve bilgi sistemleri kullanıldığını anlatan Pekcan, Bakanlık bünyesinde geliştirilen, düzenli bilgi akışı sağlayan risk yönetimi ve kaçakçılık bilgi sistemlerinin aktif kullanımı ile merkez ve taşra idareleri arasındaki iş birliği ve takım çalışmasının başarı grafiğine yukarı yönlü yansıdığını vurguladı.

Pekcan, suçla mücadele kapsamında Bakanlığın koordineli çalışma gerçekleştirdiğine değinerek, “Teknik ekiplerce Bakanlık veri tabanlarının sürekli analiz edilerek belirlenen risk kriterlerinin, sahada muayene memurlarının yönlendirme ve destekleri, istihbaratın ve gümrük muhafaza memurlarının deneyimi, dikkati ve çok çalışmasıyla birleşmesi, kaçakçılıkla ve zehir tacirleriyle mücadeleye artan oranda katkı sağlıyor" diye konuştu.

Salgın nedeniyle gümrüklerde eşya, araç ve yolcu trafiği geçen yıla göre düşüş gösterse de Bakanlık personelinin özverili çalışmaları neticesinde gerçekleştirilen yakalamaların yüzde 15 arttığına dikkati çeken Pekcan, "Ekiplerimiz, bu yılın 8 ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 milyar 106 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirerek hem ekonomimize büyük katkı sağladı hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korudu" dedi.

Pekcan, geçen yıla kıyasla, yakalama değerlerindeki en dikkat çekici artışlardan birinin uyuşturucu maddelerde gözlendiğini belirterek, "2019 ağustos sonu itibarıyla 5,5 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişken bu yılın aynı dönemde gümrük muhafaza ekiplerimizce ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen yakalamalar sayesinde yaklaşık 6,1 ton uyuşturucunun yurda girişi önlendi" ifadesini kullandı.

YÜZDE 25 ARTTI

Bakan Pekcan, bu yılın ağustos sonu itibarıyla uyuşturucu madde, silah-mühimmat, tarihi eser gibi stratejik öneme haiz ürünlerin yanı sıra tüm personelin ortak çalışmalarıyla elektronik sigara, tütün mamulleri, akaryakıt, tekstil ürünleri, motorlu taşıtlar, elektronik eşya, gıda maddeleri ve canlı hayvanlar gibi çok çeşitli ürün grubundan ticari eşya yakalamalarının da gerçekleştirildiğini bildirdi. Pekcan, şöyle devam etti:

"Haksız rekabetin önüne geçilerek yasal ticaretin önünün açılması için büyük öneme sahip ticari eşya yakalamalarında ise yılın 8 ayında geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 25’lik artışla 1 milyar 257 milyon liralık yakalamaya imza attık. Yakalanan ticari eşyalardan miktar bazında dikkat çekici ürünlerin başında, sigara ve tütün mamulleri geldi. 2020 yılı ağustos sonu itibarıyla 6 milyon 460 bin paket TAPDK bandrolü bulunmayan sigara ile kaçak sigara yapımında kullanılan 141 milyon adet makaron ele geçirildi. Ayrıca 22 bin 848 adet toplam 1 milyon 715 bin lira değerinde e-sigara ve aksamı yakalandı. Bu yıl yalnızca ağustos ayında 402 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi.”

Ağustos ayında gümrük muhafaza teşkilat tarihinin de tek seferde en büyük kokain yakalamasına imza atıldığını hatırlatan Pekcan, Kocaeli’de bir limanda gerçekleştirilen 540 kilogram kokain yakalamasının aynı zamanda Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük üçüncü kokain yakalaması olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı.

Bakan Pekcan, bu yakalama ile ağustos ayında toplam 929 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdiği bilgisini paylaştı.