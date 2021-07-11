"NE YAPACAĞIMIZA KARAR VERECEK YAŞTAYIZ"

Gülşen, iki yıl önce de bikini üstüne giydiği parıltılı elbisesiyle gündem olmuştu. O dönem konuyla ilgili açıklama yapan Gülşen, "Özgür bir birey olarak ne giyeceğime ben karar veririm. Gündemimizde kadınların ve erkeklerin yaşadığı ciddi şiddet olayları varken, iki tarafı da birbirinden üstün gösterecek durumların olmaması gerekiyor. Ben de Ozan da bir bireyiz… Ne yapacağımıza karar verecek yaşta ve zekadayız. Özgürlükleri kısıtlayacak her şeyin karşısında olmalıyız." demişti.