Meslektaşlarından Gülşen'e destek

İmam Hatiplilere sarf ettiği sözler üzerine açılan soruşturma sonucunda tutuklanarak hapse giren şarkıcı Gülşen'e meslektaşlarından destek geldi.

Şarkıcı Tarkan, meslektaşı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklanmasına tepki gösterdi. Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı" dedi.

Tarkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tanık olduğumuz hukuksuzlukların, adalet sistemimizin iki yüzlülüğünü ve çarpıklığı karşısında her gün biraz daha hayretler içinde kalıyoruz.

Çocuklara cinsel istismarda bulunanları, kadın katillerini, tecavüzcüleri tutuksuz yargılayan hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar, Gülşen'e gelince hızla harekete geçiyor. Yolsuzluk yapanları, hırsızları, kanunları çiğneyip doğayı katledenleri, hayvanları öldürenleri, dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip toplumu kutuplaştıranları görmezden gelen hukuk sistemimiz Gülşen'i bir kalemde tutukluyor.

Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı."





HADİSE: ÇOK ÜZGÜNÜM

Gülşen'e destek veren bir başka sanatçı ise Hadise oldu. Hadise de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Çok üzgünüm. Hepimiz insanız, yanlışlar ve hatalar yapabiliriz hepimiz insanız. Özür dilemek, özür dileyebilmek büyük bir erdemdir ki özür dilendi. Size soruyorum, kadınları vahşice öldüren ik ay yatar çıkarım diyen adamları. çocuklarının yanında karısını döven adamları bugün Gülşen'in tutuklandığı gibi tutuklasalardı kaç tane kadın bugün hayatta olurdu?

SELDA BAĞCAN: NEREYE KAÇACAKTI

Gülşen’i hemen serbest bırakın. Bunca şöhreti ile nereye kaçacaktı…

SILA: ADALET HERKESE LAZIM

Adalet herkese lazım, hep lazım ve herkese eşit lazım. Tutuklamak nedir?

MABEL MATİZ: SERBEST BIRAKILMALI

Gülşen derhal serbest bırakılmalı.