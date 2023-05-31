Gülşen'e idari para cezası

Başvurulara konu sözlerin "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedilen kararda, "Demokratik ve laik devletin temel amaçlarından biri, toplumsal çeşitliliği koruyarak, bireylerin sahip oldukları inançlarıyla barış içinde bir arada yaşayabilecekleri siyasal düzenleri inşa etmektir" denildi.
Gülşen Çolakoğlu'nun kullandığı ifadelerdeki muhatapların imam hatip lisesi mezunları olduğu aktarılan kararda, "Bir sanatçı tarafından toplumun önemli bir kesimini yakından ilgilendiren bir konuda sarf edilen sözler, eleştiri ve değerlendirme sınırlarını aşarak ayrımcılık boyutuna ulaşmıştır" tespitine yer verildi.