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Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz 5. kez barıştı! Şaşırtan iddia - Magazin haberleri

Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz 5. kez barıştı!

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, şarkıcı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile adı yasak aşk iddiasına karışan iş insanı sevgilisi Gökhan Göz'ü affetti

12.08.2021 - 14:17 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu.

  • "KONUŞURSAM İNSAN İÇİNE ÇIKAMAZLAR!"

    Yeni bir açıklama yapan ve 'Konuşursam insan içine çıkamazlar' diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti. Açıklamada geçen kişinin ünlü bir isim olduğu iddia ediliyordu. O kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü.

  • "EVLİ OLDUĞUMU BİLMİYORDU"

    Adı 'yasak aşk' iddialarına karışan Fatoş Yelliler, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yaptı. Yelliler, "Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur. Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan Göz Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekte idi. Bu doğrultuda kendisi hakkında yapılan çirkin ifadelerin haksız olduğunu, hem kendisinin hem de ailesinin Türkiye'de saygın kişilerden olduğunu belirtmek isterim. Nitekim silahlı saldırıya maruz kaldıktan sonra kendisinden yardım istemem neticesinde; Gökhan Bey merhametli ve vicdan sahibi bir kişiden beklenebileceği gibi bu süreçte destekte bulunmuştur." dedi.

  • "ÖZRÜNÜ KABUL ETMİYORUM"

    Yelliler'in bu sözlerinin ardından Gökhan Göz, "Özrünü kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Fatoş Yelliler’i destekleyen her kadın da onun gibi mezhebsizdir." dedi.

  • 5 KEZ BARIŞTILAR!

    Sevgilisini beşinci kez affettiği konuşulan Saraçoğlu, önceki gün aşkıyla bir fotoğrafını paylaştı. Arabada mutluluk pozu veren ikili, 'Şiire Gazele' adlı şarkıyı dinledi.

    Saraçoğlu'nun paylaşımı takipçilerini şaşırttı.

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