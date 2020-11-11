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Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın 76. doğum günü tüm sevenleri tarafından kutlanıyor. Toplumun hemen her kesiminin gönlünde yer edinen Kemal Sunal'ın doğum gününde eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Gül Sunal, Kemal Sunal'ın son doğum gününü anaokulunda ailece kutladıklarını ifade etti. "İyi ki doğdun Kemal, iyi ki varsın" ifadelerini kullanan Gül Sunal, şunları söyledi:

"SON DOĞUM GÜNÜNDE..."

Kemal, 11 Kasım 1944 tarihinde doğmuş. Annesi şöyle anlatırdı;

'Uzun zamandır İkinci Dünya Savaşı nedeniyle elektrikler kesilmişti. Kemal doğdu ve elektrikler geldi. Adını 'Işık' koymak istedik ama ebe 'Bu bebek boylu, poslu, ağırbaşlı bir delikanlı olacak' deyince 'Kemal olsun' dedik.

Hazırladığımız kundağa sığmadı. Hakikaten uzun boylu ve iri bir bebekti, hiç ağlamazdı. Sakin ve huzurlu büyüdü.'

'Kemal ismi, kişisel hırslarından arınmış ve evrende bütünleşmiş kimse... Bu kimse insanın dünyada var olma amacına ulaşmıştır. Bilgi, erdem yönünden erginlik, eksiksizlik, olgunluk, yetkinlik...' diye anlamlandırılıyor. Bu isim kendisine o kadar yakışıyordu ki...

İlk tanıştığımda doğum gününü kutlamayı pek sevmezdi. Evliliğimizden hemen sonraki doğum gününü çok güzel bir partiyle kutladık. Çok mutlu olmuştu. Çocuklar küçükken evde, ailece kutlamayı tercih etti hep. Biz bize, o küçük pastayı keserken bile mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Yaşamayı ve yaşadığı her şeyi o kadar çok seviyordu ki...

Çocuklar büyüyünce babalarına sürpriz doğum günleri yapmak, onu sevindirmek arzusuyla program yapmaya başladılar. Kemal, dışarıda yemek yemeyi pek tercih etmezdi. Biz de evde bir defa da sadece komedyen arkadaşları vb. güzel doğum günü davetleri yaptık. O kadar hoşuna gidiyordu ki evde sevdiklerini ağırlamak... En son doğum gününü bizim (Gül Sunal Anaokulu'nda) çocuklarla kutlamak istedi. Ve öyle yaptık...

"İYİ KALPLİ KAHRAMANIM"

Ali Sunal da babasının doğum gününü, "Canım babam, güzel babam, çocuk babam, yaramaz babam, aşkım babam, melek babam... İyi ki doğdun, iyi ki varsın benim iyi kalpli kahramanım... Çok özledim çok" sözleriyle kutladı.

KEMAL SUNAL HAKKINDA

11 Kasım 1944 yılında İstanbul Küçükpazar semtinde dünyaya gelmiştir. Üç kardeşin en büyüğü olarak yer alan Kemal Sunal'ın annesi Saime Sunal babası ise Mustafa Sunal’dır. Aslen Malatyalı olan Kemal Sunal; Cemil Sunal ve Cengiz Sunal adında iki kardeşe sahiptir. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okuyan Kemal Sunal Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Akrep burcu olan Kemal Sunal 56 yaşında 3 Temmuz 2000 yılında vefat etmiştir.

Sanat hayatına Zoraki Tabip adlı tiyatro oyunu ile başlayan Kemal Sunal Türk sinema tarihinde en iyi komedyen oyuncusu olarak gösterilmektedir. Bir yıl kadar Kenter tiyatrosunda görev yaptıktan sonra Pendik tiyatrosunun kurulması ile beraber oraya katılan Kemal Sunal yıllarca arkadaşlık yaptığı Bülent Kayabaş ile bu tiyatroda tanışmıştır.

Kemal Sunal, Ayfer Feray ve Devekuşu Kabare tiyatrosunda da görev almıştır. 1972 yılında Münir Özkul'un tavsiyesiyle Ertem Eğilmez’in yönetmiş olduğu bir filmle sinemaya transfer olarak kendini sinemada bu şekilde kanıtlamaya başlamıştır. Türk sinemasında öncesinde İnek Şaban tiplemesi olmak üzere canlandırdığı birçok tiple sevenlerinin beğenisini kazanan ve insanları güldürürken düşündüren Kemal Sunal; yediden yetmişe herkesin sevgisini taşıyan bir sanatçı olarak anılmaktadır. Kemal Sunal komedi filmlerinde rol almasının yanı sıra bazı dramalarda da oynamıştır.

Oynamış olduğu filmlerdeki karakterlerin genel özellikleri; haksızlıkların karşısında duran, saflık ve iyilik yüzünden başına sürekli iş gelen, zekâsıyla kötülerle mücadele veren insanlara doğru yolu gösteren ve daima gülen adam karakteri olarak lanse edilmiştir. Kemal Sunal kendisini "Çok az konuşan, soğuk bir adamım" diye tanımlamış ancak izleyicileri tarafından her dönemde büyük bir ilgi almıştır.

1944 yılında İstanbul'da doğan Kemal Sunal Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirmiştir. 1977 yılında Antalya Film Festivali'nde en başarılı erkek oyuncu ödülü alan Kemal Sunal değişik tiplemeleri ve Türk sinemasındaki komedi oyunculuğuna yeni bir soluk getirmesi ile Yeşilçam da taht kurmuştur.

Yeşilçam'ın ünlü komedyenlerinden olan Kemal Sunal ayrıca Hababam Sınıfı serisi ile akıllarda kalmayı başarmıştır. Birçok filmde rol almış olduğu halk kahramanı tiplemesiyle haksızlıklara karşı mücadele eden ve güldürücü bir üslupla rolünü tamamlayan Kemal Sunal 1974 yılındaki Gül Sunal ile evlenerek Ali Sunal ve Ezo Sunal adlı iki çocuğa sahip olmuştur.

1990'lı yıllardan itibaren Kemal Sunal'ın filmleri televizyonlarda olarak gösterime girmiş ancak Kemal Sunal hiç bir şekilde bu filmlerin yayınlanmasından kazanç sağlamamıştır. Kemal Sunal 12 Eylül öncesinde bırakmış olduğu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü bıraktığı yerden tekrar okuyarak 1995 yılında mezun olmuştur. Ayrıca yüksek lisans yapan Kemal Sunal yüksek lisans tezini ‘’komedyen kimliği ile Kemal Sunal'ın ve filmlerinin incelenmesi’’ olarak oluşturmuştur.

Ailesi 2005 yılında ölümünden sonra Kemal Sunal'ın tezini "TV ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü" adlı bir kitapta toplayarak yayınlamıştır. Kemal Sunal hayatı boyunca 82 filmde rol almıştır.

3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmlerin çekimi için Trabzon'daki çekime gitmek üzere uçağa binmeden öncesinde kalp krizi geçiren Kemal Sunal vefat etmiştir.