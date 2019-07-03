Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal, babasının 19’uncu yıl dönümünde yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

Ezo Sunal, sosyal medya hesabından merhum Kemal Sunal’ın bir fotoğrafını paylaşarak şu satırlara yer verdi:

Babamın ölümsüzlüğü bulduğu gün bugün. 19 yıl sonra 3 yaşında hayranları varsa bunun başka açıklaması olamaz. O ölümsüz… Mesaj kutumu dolduran tüm güzel insanlara ayrıca teşekkürler, biz de kocaman bir aileyiz babamın sayesinde. Bu fotoğrafı 19 yıl önce 3 Temmuzda yakama iğnelediler. Fotoğraf o günden beri cüzdanımda. Biraz eskidi rengi soldu ama acı hala taptaze yepyeni.