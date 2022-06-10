Gül İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Gül isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

GÜL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Gül ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Gül adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Gül isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

GÜL İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Gül ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Gül ağacının güzel kokulu, pek çok çeşidi bulunan çok makbul çiçeği. Gül ağacı. Sevgili, cânan.

GÜL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Gül ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Gül ismini koymak caizdir.

GÜL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Gül ismini kullanan 40.855 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Gül ismini kullanan 8.265 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Gül ismini kullanan 3.745 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Gül ismini kullanan 2.762 kişi bulunmaktadır.

GÜL ADININ ÖZELLİKLERİ

Gül ismine sahip olan kişilerin hayal dünyası ve yaratıcılığı çok geniştir. Entelektüel bir yapıları vardır. Aşırı uç noktalarda yaşamayı tercih ederler. Çalışmayı sevmezler; ancak çevresindeki insanları çalıştırmayı çok iyi becerirler. Özgürlüğüne çok düşkün olurlar. Sevdikleri kişilerin de özgürlüğüne karışmazlar ve aynı şekilde karışılmasını da sevmezler. Aşkı dolu dolu yaşarlar.