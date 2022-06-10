Göktürk İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Göktürk isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

GÖKTÜRK İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Göktürk ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Göktürk adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Göktürk isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için doğru yerdesiniz.

GÖKTÜRK İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Göktürk ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

İslam'dan önce Orta Asya’da Ötüken dağı çevresinde yaşayan Türk soyundan halk ve bu halktan olan kimse. (İsim tamlamasının birinci öğesi olarak) Göktürkler’e âit.

GÖKTÜRK İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Göktürk ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Göktürk ismini koymak caizdir.

GÖKTÜRK İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Göktürk ismini kullanan 3.586 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Göktürk ismini kullanan 572 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Göktürk ismini kullanan 375 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Göktürk ismini kullanan 220 kişi bulunmaktadır.

GÖKTÜRK ADININ ÖZELLİKLERİ

Göktürk adına sahip bireyler için sevgi ve arkadaşlık kavramları oldukça önemlidir. Gergin durumlar karşısında enerjileri düşer ve ortamdan uzaklaşmaya başlarlar. Etrafındaki insanların anlaşılabilir ve sakin olmasına dikkat ederler. Özel yaşamlarında oldukça duygusaldırlar ve çabuk incinirler. Kibar ve zarif karakterleri sebebiyle çok ağır sayılabilecek işlerde başarılı olamazlar. Sevgilerini belli etmeyi severler ve karşılarındaki kişilere çok büyük değer verirler.