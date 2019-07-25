Ünlü basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm'e açtığı dava ile son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Gül Gölge kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte Gül Gölge ile ilgili bilinmeyenler...

GÜL GÖLGE KİMDİR?

Gül Gölge 28 Eylül 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 37 yaşındadır. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul'a gitmiş, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde Film ve Televizyon Programcılığı eğitimi almıştır. 1997'de Türkiye Güzellik Yarışması finalistleri arasında yer almıştır.

Çiçek Taksi, Yapayalnız, Köpek ve daha başka filmlerde rol almıştır. 2005-2009 yılları arasında Kanal D'de Canlı Canlı programının sunuculuğunu yapmıştır. Ayrıca 2004 yılında bir filmde oynamıştır. 2016 yılında Gardrop Savaşları adlı moda yarışmasında jüri koltuğunda oturmuştur.

Doğan Yayın Holding eski Başkan Yardımcısı Murat Saygı ile 2007 yılında evlenip 2018 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali ve Emir isminde iki erkek çocuğu bulunmaktadır.