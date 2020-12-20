Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, en son İzmir'de, ondan önce de Silivri ve Elazığ'da yaşanan depremler sonrası riskli binaların kamuoyunda sıkça gündeme geldiğini, bu depremlerin bir süredir unutulan tehlikeyi vatandaşa yeniden hatırlattığını söyledi.
Hükümet tarafından 2013'ten bu yana kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık verilse de istenilen hızın kazanılamadığını, mülk sahibi ve vatandaş arasında anlaşma süresinin çok uzun sürdüğünü ifade eden Türkkan, şu anda da vatandaşın dönüşüme onay verse de hem istenilen emsal artışının olmaması hem de maliyetler nedeniyle müteahhitlerin bu işe sıcak bakmadığını kaydetti.
Türkkan, Türkiye genelinde 6,5 milyon, İstanbul'da da 2 milyon riskli konut bulunduğunu belirterek, özellikle İstanbul'da olası 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde 1 milyon 960 bin konutun hasar almasının beklendiğini bildirdi.
Ülke genelindeki bu riskli konutların tamamen bilimsel ve kriterlere uygun güçlendirmeyle yüzde 90'ının kurtarılabileceğini ifade eden Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Son dönemde yaşanan depremler sonrası güçlendirme konusunda bir farkındalık oluştu. Aslında yıllardır güçlendirme ile yıkıp yeniden yapmak arasında sağlamlık açısından fark olmadığını anlatıyoruz. Fakat son dönemde yaşanan depremler, kentsel dönüşümün çok uzun sürmesi, müteahhitlerin dönüşüm projelerinde eskisi gibi istekli olmaması ve inşaat maliyetlerindeki artış güçlendirmeye talebi önceki yıllara göre yüzde 50 artırdı. Özellikle İstanbul'un merkezi ilçelerinden ciddi talep var. Artık 'güçlendirme yeterli mi, değil mi' diye kimse sorgulamıyor. İnsanlar bir an önce depreme karşı binasını güçlendirmek istiyor."
BANKALARA KREDİ ÇAĞRISI
Sinan Türkkan, mevzuatta yer alan bazı hususların süreci çok yavaşlattığını ifade ederek, ruhsatlı ve imarlı binalar için taleplerin çok detaylı olduğunu söyledi.
Yapısal olarak hiçbir problem olmayacak çok küçük bir değişimde dahi sıkıntı çıkarılabildiğini aktaran Türkkan, belediyelere "mevzuatı kolaylaştırma" çağrısında bulundu.
Türkkan, güçlendirmede yüzde 18 olan KDV'nin geçici de olsa yüzde 1'e indirilmesi gerektiğini, bunun faydasının vatandaşa olacağını söyledi.
Zaman zaman konut ve kentsel dönüşüm için düşük oranlı krediler sunulduğunu anımsatan Türkkan, "Vatandaşlar için düşük oranlı kredi sunulması halinde güçlendirmeye talep daha çok artacak, süreç hızlanacak ve riskli konut sayısı düşecektir." dedi.
YÜZDE 60 DAHA AZ MALİYETLİ
DEGÜDER Başkanı Türkkan, daha önce de ifade ettikleri gibi güçlendirmenin tamamen bilimsel metotlarla ve en güncel imar mevzuatına uygun yapıldığını belirterek, "Bu sayede bina, sağlamlık açısından yıkılıp yeniden yapılmış gibi oluyor. Bu açıdan vatandaşlarımızın tereddüdü olmasın." ifadelerini kullandı.
Güçlendirmenin dönüşüme göre yüzde 60'a kadar daha az maliyetli olduğunu aktaran Türkkan, dönüşümün en az 2 yıl, güçlendirmenin ise 6 ay sürdüğünü bildirdi.
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