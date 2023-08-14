GSS prim borcundan 31 Ağustos’a kadar kurtulma fırsatı

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Vergi ve prim borçları ile kamuya olan diğer borçların yapılandırılması için başvuru süreleri haziran ayında sona erdi. Birinci ve ikinci taksitler temmuz ayında ödendi. Genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları için yapılandırma hakkı ise bu ay sonuna kadar devam edecek.

Sigortalı bir işte çalışmayanlar ile anne baba veya eşi tarafından bakılmakla yükümlü olmayanlar zorunlu olarak GSS’ye tabi bulunuyor. Öğrenimini tamamlayan çocuklar (ilköğretim mezunlarında 18 yaşını, ortaöğretim mezunlarında 20 yaşını, yükseköğretim mezunlarında ise 25 yaşını aşmamak şartıyla) mezuniyeti izleyen iki yıldan sonra GSS yükümlüsü oluyorlar. GSS yükümlülerinden, hane içinde kişi başına geliri brüt asgari ücretin 3’te 1’inden (4.471.50 TL’den) az olanların primi hazineden karşılanıyor. Hane içinde kişi başına geliri 4.471.50 TL’yi aşanların ise yürürlükteki asgari ücretin yüzde 3’ü oranında prim ödemeleri gerekiyor. 2023 yılının ikinci yarısında ödenmesi gereken aylık GSS prim tutarı 402.43 TL.

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YAPILANDIRMA İÇİN BAŞVURU YAPMAK GEREKMİYOR

2022 Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin GSS prim borçlarının 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödenmesi halinde, bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar silinecek. Sadece anapara tutarları alınacak.

GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmıyor. Borç anaparası, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı bankalara 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödendiği takdirde gecikme faiz ve cezaları silinecek.

Aralık 2022 tarihine kadar olan GSS prim borçlarının 31 Ağustos’a kadar ödenmemesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacak.

Yapılandırmadan yararlanarak 2022 öncesi borcunu ödeyenlerin, 2023 Ocak ayından sonraki GSS primlerini düzenli ödemeleri gerekiyor.

GELİR TESTİ SÜRESİ 31 TEMMUZ’DA SONA ERDİ

GSS primlerini ödeme gücü olmayanlara, prim borcundan tümüyle kurtulmak için gelir testine girme hakkı tanındı. Yapılandırma Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 12 Mart 2023 tarihinden önce GSS tescili yapılmış olan kişilerden 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gelir testi yaptırmış olanların hane içindeki gelirlerine bakıldı. Kişi başına geliri 4.471.50 TL’nin altında kalanların prim borçları silindi. Hane içindeki geliri bu tutarın üzerinde çıkanlar ise borçlarının aparasını 31 Ağustos tarihine kadar ödedikleri takdirde gecikme faiz ve cezası ödemekten kurtulacaklar.

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SONRAKİ BORÇLARA DİKKAT!

Yapılandırma Kanunu, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ödenmemiş borçlara uygulanacak. Yapılandırma hakkından yararlananların, yeniden borçlu duruma düşmemek için 2023 Ocak ayından sonraki ödemelerini aksatmadan yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde gecikme cezası ve gecikme zammı ödemek zorunda kalacaklar.

BORCU OLANLAR KAMU HASTANELERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALABİLİYOR

GSS prim borcu bulunanlar normalde SGK üzerinden sağlık hizmeti alamıyorlar. Ancak, vatandaş mağdur olmasın diye uzun süredir geçici düzenlemeler ile prim borcu olanlara da sağlık hizmetinden yararlanma hakkı tanınıyor. Bu kapsamda, GSS prim borcu bulunanlar bu yılın sonuna kadar devlete ait hastaneler ile devlet üniversitelerine ait hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edecekler. Özel hastanelerden ve özel üniversitelere ait hastanelerden ise sağlık hizmeti alamayacaklar.

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