Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgının en çok etkilediği sektörlerden biri otomotiv oldu. 1 aydan fazladır üretimin gerçekleştirilemediği sektörde, Nisan ayı satış rakamları da yaşanan kayıpları ortaya koydu.

Özellikle İtalya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde otomotiv satışları Nisan ayında yüzde 90'dan fazla azalırken, otomotiv endüstrisinin kalesi Almanya'da da pazar yüzde 60 seviyesinde daraldı.

Nisan ayında Türkiye otomotiv pazarındaki daralmanın yüzde 14 oranında kalması ise, 2020'de pazarın geçen yılki seviyeyi yakalayabileceği şeklinde umut yarattı.

Nisan ayı pazar verilerinde bir başka dikkat çeken sonuç ise, pazar liderinin değişmesi oldu. PSA Grubu markalarından Peugeot Nisan'ı lider tamamlarken, Opel 6'ıncı ve Citroen'de 7'inci sırada yer aldı. Böylece, Nisan ayında en çok satış yapan ilk 10 markanın 3'ü PSA Grubu'ndan oldu.

'KRİZ BAŞARIYLA YÖNETİLDİ'

İlk dört aylık sonuçları düzenlediği online bir toplantı ile değerlendiren Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Türkiye otomotiv pazarının Nisan'da Avrupa'ya göre daha iyi bir performans ortaya koymasının nedenlerine değindi.

Cornuaille, "Türkiye COVID-19 krizini çok iyi yönetiyor. Türkiye’de çalışan bir yabancı olarak benim gözümden durum bu. Özellikle kendi ülkemle (Fransa) karşılaştırdığımda bunu görüyorum. Bu sayede sektör tamamen durmadı ve talep devam edebildi" ifadelerini kullandı. Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu krizden ülke olarak çıkabilmemizin hükümetin alacağı tedbirler sayesinde mümkün olacağını vurgulayan Olivier Cornuaille, bundan sonra alınacak kararların da faydalı olacağına inandığını kaydetti.

'AVRUPA'DAN 10 BİN ARAÇ GETİRDİK'

PSA Türkiye'nin Nisan ayı performansını ayrıntılı olarak ele alan Cornuaille, "Nisan ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 14 oranında daralan pazarda payımızı 16 puan artırdık ve yüzde 29’luk pay ile OEM grup sıralamasında liderliğe yükseldik. Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 27 artış gösteren toplam otomotiv sektöründe yüzde 97 büyüme kaydettik ve pazar payımızı geçen yılın aynı dönemine göre 4.3 puan artırarak yüzde 16.7’ye taşıdık" dedi.

Olivier Cornuaille, Nisan ayında Avrupa'daki stokları Türkiye'ye getirdiklerinden de bahsetti.

Avrupa'da limanların kapalı olmasına rağmen siparişi alınan tüm araçları getirdiklerini kaydeden Groupe PSA Türkiye Başkanı Cornuaille, "Türkiye’de satılmak üzere değil ama başka pazarlardan da talep edilmiş araçlar vardı, onları da getirdik. 10 bine yakın aracı Avrupa’dan bu şekilde getirerek, fabrikaların açılışına kadar Nisan-Mayıs arasındaki aktivitemizi yönetmiş olduk. Türkiye’ye başka ülkelerden getirttiğimiz araçlar zaten satılacak araçlardı, yani Fransız müşterisinin almaktan vazgeçtiği bir aracı getirmedik. Ama istersek bunu da yapabiliriz" diye konuştu.

Gelişmelere bakarak yıl sonu pazar tahminlerini 400 bin adedin üzerinde yaptıklarını aktaran Olivier Cornuaille, önümüzdeki dönemde otomobil fiyatlarının artabileceği uyarısında bulundu.

Cornuaille, bunun sebebinin ise euro kurundaki gelişmeler ve fabrikaların sınırlı kapasite ile açılması sebebiyle üretim maliyetlerindeki artışlar olduğunu anlatarak, "Şu an pazarda yüzde 60’lık ÖTV limitinin altında kalan çok araç yok. Bu da araç fiyatlarını otomatik olarak yukarı çekiyor. Bu konuda adımların hızlıca alınması gerekiyor. Çünkü sonunda piyasaya zarar verecek" dedi.

TORBALI'DAKİ TESİS GLOBAL ÜS OLACAK

Cornuaille, salgın nedeniyle iş süreçlerinin tamamını dijitale dönüştürdüklerini anlattı. Bu kapsamda, kapalı olan bayilerin bile artık tüm satışları evlerinden yürütebildiklerini kaydeden Fransız CEO, "Nisan ayında 13 bin 481 online satış randevusu talebi aldık, 11 bin 262 adet görüntülü görüşme ve yüzde 71 oranında kredi başvurusu gerçekleştirildi" bilgilerini paylaştı.

Olivier Cornuaille, geçtiğimiz günlerde İzmir Torbalı'da devreye alınan yedek parça deposunun geleceği hakkında da bilgiler paylaşarak, söz konusu tesisin global ölçekte hizmet veren bir üs haline geleceğini sözlerine ekledi.

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