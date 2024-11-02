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        Haberler Dünyadan Greg Hildebrandt hayata veda etti - Magazin haberleri

        Greg Hildebrandt hayata veda etti

        'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Yıldız Savaşları' çalışmalarıyla tanınan görsel sanatçı Greg Hildebrandt, 85 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 12:55 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:55
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        Hayata veda etti
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        Fantastik ve bilim kurgu dünyasının önde gelen çizerlerinden biri olan Greg Hildebrandt, yaşamını yitirdi. 'Yıldız Savaşları', 'Yüzüklerin Efendisi' ve Marvel karakterleri gibi ikonik eserlerdeki çalışmalarıyla tanınan sanatçı, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

        Greg Hildebrandt, kariyerine ikiz kardeşi Tim ile Hildebrandt birlikte başlamış ve 'Hildebrandt Kardeşler' olarak anılmışlardı.

        Greg Hildebrandt, 1977'de 'Yıldız Savaşları' filmi için yaptığı poster çalışmasıyla da hatırlanıyor.

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