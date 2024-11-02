Greg Hildebrandt hayata veda etti

Fantastik ve bilim kurgu dünyasının önde gelen çizerlerinden biri olan Greg Hildebrandt, yaşamını yitirdi. 'Yıldız Savaşları', 'Yüzüklerin Efendisi' ve Marvel karakterleri gibi ikonik eserlerdeki çalışmalarıyla tanınan sanatçı, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Greg Hildebrandt, kariyerine ikiz kardeşi Tim ile Hildebrandt birlikte başlamış ve 'Hildebrandt Kardeşler' olarak anılmışlardı.

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Greg Hildebrandt, 1977'de 'Yıldız Savaşları' filmi için yaptığı poster çalışmasıyla da hatırlanıyor.