Greenwood düellosu başlıyor
İsmi Fenerbahçe ile de anılan Mason Greenwood hakkında ortaya flaş bir transfer iddiası atıldı. La Gazetta Dello Sport'a göre; Manchester United'a geri dönmemeye kesin karar veren Greenwood için Naploli, Marsilya ve Lazio devreye girdi
- 1
Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık olarak geçiren ve ismi Fenerbahçe ile de anılan Mason Greenwood hakkında ortaya flaş bir transfer iddiası atıldı.
- 2
La Gazetta Dello Sport'un haberine göre; sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Napoli, İngiliz hücumcuya talip oldu.
- 3
RAKİPLER ÇOK ZORLU
Manchester United'a geri dönmemeye kesin karar veren Greenwood için Marsilya ve Lazio'nun da masada olduğu öne sürüldü.
-
- 4
Haberin detayında Marsilya'nın oyuncu için 31 milyon Euro, Lazio'nun ise 25 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif ettiği iddia edildi.
- 5
Ayrıca Napoli'nin bekleme süresini değerlendirerek, İngiliz oyuncunun takıma olan ilgisini ölçtüğü aktarılan bilgiler arasında.
- 6
GREENWOOD'UN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, çıktığı 36 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.
-