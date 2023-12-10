Granada - Bilbao maçında taraftar hayatını kaybetti, maç ertelendi!
LaLiga'da oynanan Granada - Atletic Bilbao maçı tribünlerdeki bir taraftarın hayatını kaybetmesi sonucu tatil edildi
LaLiga'nın 16. haftasında Granada, Athletic Bilbao'yu ağırladı.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sürerken 17. dakikada bir taraftarın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle oyun durdu.
Sağlık görevlileri yardıma koştu. Rahatsızlık geçiren taraftar ambulansla hastaneye götürüldü. Takımlar kısa süren beklemenin ardından soyunma odasına gitti.
Athletic Bilbao'dan yapılan açıklamada rahatsızlık geçiren kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Karşılaşmanın hakem ve gözlemcileri maçın tatil edilmesine karar verdi.