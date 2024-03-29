Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.079,97 %3,10
        DOLAR 32,3671 %0,07
        EURO 34,9394 %-0,22
        ALTIN 2.325,53 %0,22
        FAİZ 47,65 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 26,02 %0,16
        BITCOIN 70.228,00 %-0,69
        GBP/TRY 40,8967 %-0,12
        EUR/USD 1,0775 %-0,12
        BRENT 87,00 %1,86
        ÇEYREK ALTIN 3.802,24 %0,22
        Haberler Ekonomi Altın Gram altın rekor kırdı! 29 Mart 2024 Cuma canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yeni zirve! 29 Mart Cuma canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları rekor bir seviyeye yükseldi. Ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları yükseliyor. 29 Mart Cuma günü ons altın, düne kıyasla yüzde 1.60 artarak 2 bin 230 liraya yükseldi. Buna bağlı gram altın fiyatı bugün 2 bin 300 lira seviyesini yeniden geçti. İşte, 29 Mart 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 07:39 Güncelleme: 29.03.2024 - 07:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?
        Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?
        Memur ve emekli maaşları erken yatacak mı?
        Memur ve emekli maaşları erken yatacak mı?
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Karadeniz'de sağanak, toz taşınımı ve çığ tehlikesi uyarısı
        Karadeniz'de sağanak, toz taşınımı ve çığ tehlikesi uyarısı
        Başkan Biden, Obama ve Clinton bir arada
        Başkan Biden, Obama ve Clinton bir arada
        50 kez bahis oynamakla suçlanıyor!
        50 kez bahis oynamakla suçlanıyor!
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        YSK'dan "iftar" kararı
        YSK'dan "iftar" kararı
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Cenazede talihsiz olay
        Cenazede talihsiz olay
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        Seyahat ya Resulallah
        Seyahat ya Resulallah
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        Habertürk Anasayfa