ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

Bir önceki kapanışı 2 bin 242 liradan yapan gram altın fiyatı 22 Mart Cuma gününe 2 bin 246 liradan başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 667 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 674 TL'den işlem görüyor.

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