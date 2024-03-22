Altın fiyatları yükseliş trendinde! 22 Mart Cuma canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları ons değerindeki son dakika hareketliliğine bağlı olarak değişiyor. Bu hafta açıklanan ABD Merkez Bankası Fed faiz kararının ardından rekor kıran altın fiyatları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararının ardından ise düşüş yaşadı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın fiyatı bugün 2 bin 246 TL'den işlem görüyor. İşte, 22 Mart 2024 Cuma canlı altın fiyatları ile anlık gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatı...
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ABD Merkez Bankası Fed'in 20 Mart'ta politika faizini sabit bıraktığını açıklamasının ardından altının onsu 2222 dolara kadar çıktı ve altın fiyatları yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise 21 Mart'ta faiz artırımına gitmesiyle altın fiyatları geriledi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Mart 2024 Cuma günü canlı altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu haberimizde...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!
Bir önceki kapanışı 2 bin 242 liradan yapan gram altın fiyatı 22 Mart Cuma gününe 2 bin 246 liradan başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 667 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 674 TL'den işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.246,28
Satış: 2.246,65
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.173,09
Satış: 2.173,45
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.594,04
Satış: 3.673,27
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.376,16
Satış: 14.648,14
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.165,62
Satış: 7.346,54
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.376,16
Satış: 14.648,14
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.408,01
Satış: 16.827,17
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.326,83
Satış: 1.763,58
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.251,61
Satış: 2.402,54