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        Haberler Ekonomi Altın Gram altın fiyatları son dakika yükseliyor! 22 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükseliş trendinde! 22 Mart Cuma canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı

        Altın fiyatları ons değerindeki son dakika hareketliliğine bağlı olarak değişiyor. Bu hafta açıklanan ABD Merkez Bankası Fed faiz kararının ardından rekor kıran altın fiyatları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararının ardından ise düşüş yaşadı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın fiyatı bugün 2 bin 246 TL'den işlem görüyor. İşte, 22 Mart 2024 Cuma canlı altın fiyatları ile anlık gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 07:37 Güncelleme: 22.03.2024 - 07:37
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