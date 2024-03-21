Mart ayı enflasyon beklentisi anketi paylaşıldı! 2024 Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Mart ayı enflasyon oranı rakamları için gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Mart ayı enflasyon beklentisi, Merkez Bankası tarafından paylaşılan Piyasa Katılımcıları Anketi ile belli oldu. İşte, "Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı ile 2024 Mart ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları...
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TÜİK tarafından açıklanacak TEFE ve TÜFE enflasyon oranı pek çok kalemi doğrudan etkiliyor. Özellikle memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesinde büyük bir önemi olan enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Peki, 2024 Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, Mart ayı enflasyon beklenti tahmini anketi ile ilgili detaylar...
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TÜİK MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan 2024 Perşembe günü saat 10.00'da belli olacak.
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2024 MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 3,17 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,43'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi.
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Yıllık Enflasyon Beklentileri
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşmiştir.
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12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2024 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,98 olasılıkla yüzde 29,00-33,99 aralığında, yüzde 50,83 olasılıkla yüzde 34,00-38,99 aralığında, yüzde 22,88 olasılıkla ise yüzde 39,00-43,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,38’inin beklentilerinin yüzde 29,00-33,99 aralığında, yüzde 53,85’inin beklentilerinin yüzde 34,00-38,99 aralığında, yüzde 23,08’inin beklentilerinin yüzde 39,00-43,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2024 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,31 olasılıkla yüzde 16,00-20,99 aralığında, yüzde 48,29 olasılıkla yüzde 21,00-25,99 aralığında, yüzde 17,24 olasılıkla ise yüzde 26,00-30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
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Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 20,00'ının beklentilerinin yüzde 16,00-20,99 aralığında, yüzde 58,33'ünün beklentilerinin yüzde 21,00-25,99 aralığında, yüzde 11,67'sinin beklentilerinin yüzde 26,00-30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.