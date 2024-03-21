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        Haberler Ekonomi Altın Son dakika güncel altın fiyatları: 22 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarına Merkez Bankası kararı etkisi! 22 Mart 2024 canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları ons değerindeki son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları rekor kırdı. Politika faizinin yüzde 5.50 seviyesinde tutarak sabit tutulma kararının ardından altının gram fiyatı 2317 liraya kadar yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarının açıklanmasının ardından ise gram altın fiyatı bugün 2 bin 279 TL'den işlem görüyor. İşte, 22 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile anlık gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 07:48 Güncelleme: 22.03.2024 - 00:34
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