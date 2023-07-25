Göztepe’de Radomir Kokovic, resmen takımın başına geçti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni kuralla birlikte Trendyol 1. Lig’deki her kulübün saha içerisinde bir yabancı teknik direktör ya da antrenör bulundurmasına izin verdi. İzmir ekibi Göztepe de kulüpte Futbol Metodolojisi Direktörü olarak görev yapan Radomir Kokovic’in 2023-24 sezonunda A takımın başında teknik direktör olarak görev alacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol Metodolojisi Direktörümüz Radomir Kokovic, 2023-24 sezonunda Futbol A Takımımızın başında Teknik Direktör olarak görev alacak. Kokovic, Futbol Metodolojisi Direktörü olarak görevine devam ederken, A Takımımızın başında da görev yapacak” ifadeleri kullanıldı.

Kokovic'in antrenör ekibi ise şu şekilde:

Şakir Özkayımoğlu - Yardımcı Antrenör

Ekrem Dağ - Yardımcı Antrenör

Fabio Viviani - Yardımcı Antrenör

Gökhan Kandemir - Performans Departmanı Sorumlusu

Sadık Ahmet Balcı - Yardımcı Antrenör

Vanja Ivesa - Kaleci Departmanı Sorumlusu

Süha Özen - Kaleci Antrenörü ve Akademi Kaleci Departmanı Sorumlusu

Mert Yiğit - Spor Bilimci

Bumin Kağan Yıldız - Kuvvet Antrenörü

Hakan Özgür - Analiz Departmanı Sorumlusu

Süleyman Emre Üstün - Analist

Sportif Direktör Ivan Mance de Radomir Kokovic’in takımın başına geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Mance, “Radomir Kokovic ve diğer A takım antrenörlerinin, kulübümüzün hedeflerine ulaşma konusunda yetenek ve bağlılığa sahip olduklarına inanıyorum. Göztepe'yi temsil etmek için gereken yeteneğe ve kararlılığa sahipler" dedi.