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        Haberler Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe’de Radomir Kokovic, resmen takımın başına geçti - Futbol Haberleri

        Göztepe’de Radomir Kokovic, resmen takımın başına geçti

        Trendyol 1. Lig'deki her kulübün saha içerisinde bir yabancı teknik direktör ya da antrenör bulundurmasına TFF tarafından izin verildikten sonra Göztepe, Radomir Kokovic'in 2023-24 sezonunda A takımın başında teknik direktör olarak görev alacağını açıkladı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:28
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        Göztepe'de Kokovic resmen patron!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni kuralla birlikte Trendyol 1. Lig’deki her kulübün saha içerisinde bir yabancı teknik direktör ya da antrenör bulundurmasına izin verdi. İzmir ekibi Göztepe de kulüpte Futbol Metodolojisi Direktörü olarak görev yapan Radomir Kokovic’in 2023-24 sezonunda A takımın başında teknik direktör olarak görev alacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol Metodolojisi Direktörümüz Radomir Kokovic, 2023-24 sezonunda Futbol A Takımımızın başında Teknik Direktör olarak görev alacak. Kokovic, Futbol Metodolojisi Direktörü olarak görevine devam ederken, A Takımımızın başında da görev yapacak” ifadeleri kullanıldı.

        Kokovic'in antrenör ekibi ise şu şekilde:

        Şakir Özkayımoğlu - Yardımcı Antrenör

        Ekrem Dağ - Yardımcı Antrenör

        Fabio Viviani - Yardımcı Antrenör

        Gökhan Kandemir - Performans Departmanı Sorumlusu

        Sadık Ahmet Balcı - Yardımcı Antrenör

        Vanja Ivesa - Kaleci Departmanı Sorumlusu

        Süha Özen - Kaleci Antrenörü ve Akademi Kaleci Departmanı Sorumlusu

        Mert Yiğit - Spor Bilimci

        Bumin Kağan Yıldız - Kuvvet Antrenörü

        Hakan Özgür - Analiz Departmanı Sorumlusu

        Süleyman Emre Üstün - Analist

        Sportif Direktör Ivan Mance de Radomir Kokovic’in takımın başına geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Mance, “Radomir Kokovic ve diğer A takım antrenörlerinin, kulübümüzün hedeflerine ulaşma konusunda yetenek ve bağlılığa sahip olduklarına inanıyorum. Göztepe'yi temsil etmek için gereken yeteneğe ve kararlılığa sahipler" dedi.

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